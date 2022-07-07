Cuối ngày hôm nay 7/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp gặp khó, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 04:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 7/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp trắc trở, tình duyên rạn nứt.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Thân cần phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những sóng gió xảy ra trong ngày hôm nay. Bạn thường để tâm đến nhiều việc ngoài lề nên không đủ tập vào công việc khiến mọi việc trì trệ, kéo dài, không chỉ làm giảm hiệu suất của bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể. Bạn có thể sẽ nhận không ít lời phàn nàn về thái độ này của mình.

Hơn nữa, đây cũng không phải ngày thích hợp cho sự mạo hiểm về tài chính, hoặc dấn thân vào một dự án nào đó mà bạn chưa thực sự nắm bắt được thông tin. Có những điều bạn tưởng như là hiểu rõ nhưng cần thời gian để hiểu ra vấn đề đấy. Ngày này đầu óc thiếu tỉnh táo khiến những chú Khỉ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân. Vợ chồng lục đục, cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung, trong nhà mọi chuyện xào xáo, nếu mất bình tĩnh thì rất có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ khó hàn gắn.

Cuối ngày hôm nay 7/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp gặp khó, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Thân cần phải chuẩn bị tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, sự xuất hiện của Kiếp Tài cản trở rất nhiều con đường kiếm tiền làm giàu của người tuổi Dậu. Hàng loạt dự án đầu tư kinh doanh đều xuất hiện trục trặc, việc buôn bán đình trệ, hàng hóa lưu thông kém khiến con giáp này mất ăn mất ngủ để tìm cách khắc phục. Trong một ngày không gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc thế này, bạn tuyệt đối không nghe lời ai mà đầu tư, chi tiền một cách thiếu hiểu biết.

Trong công việc, những chú Gà cũng dễ vướng mắc phải những mối bất hòa với đồng nghiệp, thậm chí là với những người thân thiết xung quanh mình. Bạn cần phải lắng nghe câu chuyện từ nhiều chiều để đưa ra phán đoán chính xác nhất, đừng chỉ nghe những điều mình muốn nghe rồi vội vàng đi đến kết luận.

Lại thêm ngày Kim khắc Mộc khiến cho người tuổi Dậu trong người cảm thấy khó chịu, mệt mỏi không thôi. Suy nghĩ quá nhiều khiến bạn dễ bị suy nhược thần kinh. Hãy cẩn thận với các vấn đề về tim mạch nhé.

Cuối ngày hôm nay 7/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp gặp khó, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Trong công việc, những chú Gà cũng dễ vướng mắc phải những mối bất hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày không mấy thuận lợi do tác động từ cục diện Dậu Tuất Tương Hại. Hôm nay con giáp này bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng hơn hẳn ngày thường. Bạn sẵn sàng gay gắt với đồng nghiệp vì những vấn đề nhỏ nhặt, khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hung tinh này có thể còn khiến vận thế tài lộc của bản mệnh có phần giảm sút do tiểu nhân cạnh tranh, bắt chẹt việc buôn bán. Ngày này, bạn nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh tính chuyện đầu tư.

Mộc khắc Thổ cũng khiến tình cảm của những cặp đôi có vẻ hơi nguội lạnh trong thời gian này. Có lẽ hai bạn cần một buổi hẹn hò hoặc chuyến đi ngắn ngày để hâm nóng tình cảm của cả hai.

Cuối ngày hôm nay 7/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp gặp khó, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Mộc khắc Thổ cũng khiến tình cảm của những cặp đôi có vẻ hơi nguội lạnh trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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