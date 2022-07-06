Đúng giờ Tý ngày mai 7/7: TOP 3 con giáp 'nằm không' cũng thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, phúc lộc dồi dào, tiền tài tá lả, đường tình thăng hoa

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 7/7/2022 ngày mai, công việc của tuổi Tý thuận lợi hơn, từ đó con giáp này có xu hướng hào hứng, liều lĩnh, táo bạo hơn lệ thường. Bản mệnh đừng vì thế mà đánh mất sự bình tâm và điềm tĩnh khi giải quyết mọi công việc, nếu không sẽ gặp rắc rối.

Trong ngày tam hợp, tuổi Tý có thể nhận được sự giúp đỡ từ một nửa của mình, dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ luôn ở bên để che chở, cho con giáp này những lời khuyên đúng đắn. Tuy nhiên mọi quyết định thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản mệnh.

Chính Ấn nâng đỡ cho con giáp tuổi Tý thêm phần thuận lợi trong việc kiếm tiền hoặc có ai đó cho bạn mượn một số tiền để làm ăn, kinh doanh. Tài lộc lúc này khá dồi dào, bản mệnh nên tận dụng cơ hội tốt như thế này.

Trong ngày tam hợp, tuổi Tý có thể nhận được sự giúp đỡ từ một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 7/7/2022 ngày mai mang tới tin vui liên quan tiền bạc cho tuổi Thân. Đây là một ngày tốt để con giáp này tính đến việc trả các món nợ, kể cả tiền bạc hay là tình cảm đi chăng nữa.

Đây cũng là cơ hội để tuổi Thân giúp đỡ mọi người, nhất là những người từng nỗ lực hết mức để giúp đỡ con giáp này. Sự tử tế khi cho đi sẽ giúp bản mệnh đón nhận được những tình cảm chân thành ngược trở lại.

Trong ngày mới tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình duyên của tuổi Thân thêm phần vượng sắc. Có thể người độc thân có cuộc hẹn hò thú vị và được đối phương bày tỏ tình cảm với con giáp này. Bên cạnh đó, Kim Thổ tương sinh còn mang đến tin vui liên quan tới người thân, bạn bè của con giáp này.

Trong ngày mới tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình duyên của tuổi Thân thêm phần vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/7/2022 ngày mai, tuổi Dậu cảm thấy an tâm khi nguồn thu ổn định, con giáp này cũng có được khoản tiền tiết kiệm như ý và an tâm hơn. Tuy nhiên, bản mệnh nên hạn chế mua sắm những món đồ ngoài kế hoạch để tránh tiêu xài hoang phí.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này giải quyết một số rắc rối trước đây, có thể từ một điểm nhỏ nào đó mà tuổi Dậu mở được nút thắt, không còn vướng vấn những điều từng làm mình buồn nữa. Sự lạc quan sẽ đưa bản mệnh tới một lối đi mới, nhiều hi vọng hơn.

Bên cạnh đó, nhờ có lục hợp mà bản mệnh tìm thấy sự đồng điệu, có được tiếng nói chung với ai đó, có thể là người lạ mới gặp đã thấy quen thuộc. Nhờ họ mà ngày cuối tuần của con giáp này thêm vui và có nhiều điều thú vị, trải nghiệm mới.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này giải quyết một số rắc rối trước đây - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo