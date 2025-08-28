Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2025 03:35

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Tý

Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Tý tin vui tài lộc. Đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh hay làm nghề tự do, cơ hội để bạn đổ đầy tiền vào túi đang ở ngay trước mắt, đừng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc về sau.

Bên cạnh đó, Thần Tài sẽ báo những tin vui có thể tìm đến với người tuổi Tý. Công việc của con giáp may mắn này chưa khi nào lại thuận lợi đến vậy. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi và suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Con giáp này tìm kiếm tình yêu có thể nhận được nhiều hơn những gì mong đợi. Bạn không thiếu người hâm mộ và mọi việc tiến triển đúng như mong muốn. Hãy là chính mình và đừng cố gắng tạo ấn tượng. Nếu muốn gây dựng mối quan hệ dài lâu, hãy cho mình tự do là chính mình ngay từ đầu.

Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ tiến triển tốt đẹp, giúp con giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước thời hạn đặt ra. Đây là quả là tin mừng sau những tháng ngày đau đầu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng trước đó. Thậm chí, hôm nay bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân và sẽ được dẫn dắt phát triển thuận lợi.

Người tuổi Ngọ lại có một tháng hết sức bay bổng, lãng mạn trong tình cảm, đặc biệt là nếu có nhân vật nào đó vừa bước chân vào cuộc đời bạn. Con giáp này sẽ gặp may mắn trong lĩnh vực này và người độc thân tích cực tìm kiếm nửa thứ hai có thể đạt được điều mình mong muốn. Mặc dù vận may đã mỉm cười, bạn vẫn phải nỗ lực rất nhiều.

Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/7/2025, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/7/2025, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 30 phút trước
Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Sức khỏe 40 phút trước
Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Sức khỏe 45 phút trước
Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Sống khỏe 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà làm chuyện không ngờ khiến tôi cả đêm mất ngủ được

Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà làm chuyện không ngờ khiến tôi cả đêm mất ngủ được

Tâm sự 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/8/2025, 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền bạc về đầy túi, sự nghiệp suôn sẻ viên mãn không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/8/2025, 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền bạc về đầy túi, sự nghiệp suôn sẻ viên mãn không ngừng

Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ