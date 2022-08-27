Cuối ngày hôm nay 27/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 27/8/2022 hôm nay, tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện tự hình. Con giáp này dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Đừng để điều này mang lại cho mình nhiều rắc rối.

Con giáp này đang có chút vấn đề trong chuyện tình cảm riêng tư, nếu muốn tiến lên thì đừng chần chừ nữa, cơ hội không có quá nhiều đâu. Chủ động không chỉ để nắm lấy hạnh phúc và còn để tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng những người có duyên đến với cuộc đời mình nữa đấy. Đừng để sau này lại hối tiếc cũng đã qua rồi.

Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp con giáp này tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen thưởng hoặc nịnh hót.

Con giáp này đang có chút vấn đề trong chuyện tình cảm riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không thật hiệu quả. Dậu Tuất tương hại nhắc nhở những người này không nên tiếp tục chủ quan nếu không muốn bị lầm tưởng. Chính Quan còn cho biết đây là giai đoạn khá bận rộn với tuổi Dậu bởi lẽ mọi thứ đang cần được đưa vào trật tự ổn định.

Vận trình tài lộc kém sắc. Bản mệnh cần tập tính tiết kiệm, chỉ mua những món đồ thật sự cần dùng đến để tránh lãng phí.

Trong ngày Hỏa khắc Kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Dậu và nửa kia không quá tốt đẹp. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích.

Vận trình tài lộc kém sắc. Bản mệnh cần tập tính tiết kiệm, chỉ mua những món đồ thật sự cần dùng đến để tránh lãng phí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra đang còn vất vả. Người tuổi này còn đang hạn chế trong việc sắp xếp công việc cũng như dành sự ưu tiên cho những việc quan trọng hơn. Do đó, hiệu quả công việc chẳng những không được nâng cao mà còn tiêu hao nhiều sức lực.

Vận trình tài lộc nảy sinh mâu thuẫn. Tranh chấp lợi ích có thể khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chủ động bàn bạc và cùng nửa kia tìm ra hướng giải quyết.

Dự báo hôm nay tuổi Thân gặp phải cục diện tương xung, cho nên bạn có thể sẽ gặp xung đột với người yêu của mình. Bạn có thể vì ảnh hưởng của công việc mà không quan tâm đến người yêu, gia đình. Đặc biệt là người có gia đình thì nên chú ý một chút, để bảo đảm cho tình cảm của hai bạn vẫn tốt đẹp.

Vận trình tài lộc nảy sinh mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo