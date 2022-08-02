Cuối ngày hôm nay 2/8: THỰC THẦN nâng đỡ 3 con giáp này công danh xán lạn, tài khí dồi dào, lộc lá tá lả, bản mệnh gặp nhiều hỷ sự, gia đạo đón nhận tin vui

Tử vi cá nhân hàng ngày Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi Dậu. Con giáp này may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Dậu có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Theo Lịch vạn niên, ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét đến yếu tố này. Nói chung hôm nay tuổi này sẽ khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn thành quả tốt đẹp thì mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi trong hôm nay cực vượng duyên. Các mối quan hệ với người xung quanh diễn ra hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Nhờ vậy, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hiệu suất được đảm bảo.

Thứ 3 này những chú Dê còn được Thực Thần che chở nên tài khí dồi dào, sung túc. Bạn không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mùi khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 2/8/2022 hôm nay, vận thế tài lộc của tuổi Hợi có nhiều điều khởi sắc. Con giáp này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới.

Hôm nay bản mệnh cũng sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Tuy không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi nhưng những điều đó khiến bản mệnh có thêm động lực để tiến bước tới với thành công.

Vận tình duyên của Tuổi Hợi có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Ba này Tuổi Hợi sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Hôm nay bản mệnh cũng sẽ có một ngày làm việc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo