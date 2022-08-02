Cuối ngày hôm nay 2/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện, công danh bị gáng đường, sự nghiệp trục trặc, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp nhiều rắc rối

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 09:22

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 2/8, 3 con giáp này gặp ngũ hành xung khắc, kẻ tiểu nhân xuất hiện, công danh bị gáng đường.

Tuổi Thân

Ngày Hợi Thân Tương Hại nhắc nhở người tuổi Thân cần phải hết sức lưu ý, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Công việc trục trặc, chậm tiến độ, bản thân bạn thì tâm trạng xuống dốc thảm hại khiến tình hình càng thêm cam go.

Chuyện xảy ra không ai mong muốn, điều quan trọng là bạn phải xốc lại tinh thần để có thể kịp thời xử lý vấn đề, không để kẻ xấu xa kia thừa cơ khiến cho chuyện bé xé ra to, làm cho cả dự án đổ bể không cách nào cứu chữa được.

Thủy – Hỏa bất dung nên chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu ảm đạm. Hiểu lầm cũ chưa kịp tháo gỡ đã lại có thêm những vấn đề mới nảy sinh, sau nhiều lần hàn gắn bất thành, đến chính bạn cũng chán nản với tình trạng hiện tại và chẳng còn thiết tha với việc làm lành với người ấy nữa.

Cuối ngày hôm nay 2/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện, công danh bị gáng đường, sự nghiệp trục trặc, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 1
Chuyện xảy ra không ai mong muốn, điều quan trọng là bạn phải xốc lại tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đối mặt với hung thần Thương Quan nên vì tính hiếu thắng, thiếu kiềm chế, bạn có thể có những lời ăn, tiếng nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Kết quả công việc không được như ý khiến tâm trạng của bạn khá ủ dột.

Thổ - Thủy xung khắc cũng không tốt cho các mối quan hệ từ tình cảm gia đình, bạn bè cho tới người thương của con giáp này. Dường như bạn cảm thấy bế tắc trong việc bày tỏ tình cảm của mình với họ nên nhiều khi mọi thứ có tác động trái ngược. Từ đây, xảy ra những hiểu nhầm không đáng có khiến bạn vô cùng mệt mỏi, không có lối thoát.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Cuối ngày hôm nay 2/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện, công danh bị gáng đường, sự nghiệp trục trặc, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 2
Thổ - Thủy xung khắc cũng không tốt cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 2/8/2022 hôm nay, tuổi Ngọ cần tập trung vào công việc để không bỏ lỡ cơ hội cũng như thời gian một cách đáng tiếc. Nếu tiếp tục để đầu óc chểnh mảng như hiện tại, bản mệnh có thể sẽ tụt lại phía sau, để đối thủ vượt lên trước một cách dễ dàng và giành được lợi thế.

Người tuổi này có tham vọng lớn nhưng cần phải học cách tiết chế, thể hiện sự khiêm tốn cũng như biết lúc nào nên thể hiện bản thân để được yêu mến hơn. Dù năng lực cao và hiểu biết rộng rãi thì bạn vẫn cần có chừng mực, không nên phô trương quá nhiều kẻo sẽ chuốc lấy phiền phức.

Ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn và nửa kia xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Khi giao tiếp với bạn đời, bạn nên điều chỉnh thái độ sao cho mềm mỏng, hòa nhã hơn, đừng quá cứng nhắc và giáo điều sẽ khiến tình cảm rạn nứt. 

Cuối ngày hôm nay 2/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện, công danh bị gáng đường, sự nghiệp trục trặc, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 3
Ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn và nửa kia xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h02p trưa nay 2/8: TOP 3 con giáp thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, công danh rạng rỡ, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02p trưa nay, 3 con giáp này thay thời đổi vận, một bước lên mây, vận trình tươi sáng, tình - tiền thăng hoa.

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