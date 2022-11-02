Cuối ngày hôm nay 2/11: PHẬT BÀ dẫn lối cho 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền thắm đỏ, gia đạo ngập hỷ sự, nhân duyên như ý, cuối năm cặp đôi về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 03:37

Cuối ngày hôm nay, 2/11, 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền thắm đỏ, gia đạo ngập hỷ sự, tin vui ồ ạt, cát khí vây quanh.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ 4 02/11/2022 này, Tuổi Hợi được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Thổ sinh xuất cho Kim, đường tình duyên diễn tiến tốt đẹp. Con giáp này và đối phương rất tin tưởng và trao trọn tình cảm cho nhau. Hai trái tim cùng chung nhịp đập giữa dòng đời vội vã, tấp nập. Mội số cặp đôi còn bắt đầu bàn tính đến chuyện trăm năm.

Cuối ngày hôm nay 2/11: PHẬT BÀ dẫn lối cho 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền thắm đỏ, gia đạo ngập hỷ sự, nhân duyên như ý, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Thổ sinh xuất cho Kim, đường tình duyên diễn tiến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá tốt đẹp vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu người tuổi Mùi còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên vượt qua được.

Ngoài ra vận may tài lọc cũng tìm đến với bản mệnh, nhất là người làm nghề buôn bán kinh doanh, làm tự do sẽ có vận may tiền bạc khác lớn. Người làm công ăn lương nếu có nghề tay trái thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể, con giáp này cứ thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

Kim dưỡng cho Thủy tạo điều kiện cho đường tình duyên của con giáp này phát triển. Bản mệnh và người đã tìm hiểu nhau lâu ngày có thể tính tới chuyện trăm năm, về ra mắt gia đình. Người độc thân có cơ hội thể hiện sức hút của mình trước người khác phái.

Cuối ngày hôm nay 2/11: PHẬT BÀ dẫn lối cho 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền thắm đỏ, gia đạo ngập hỷ sự, nhân duyên như ý, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
Kim dưỡng cho Thủy tạo điều kiện cho đường tình duyên của con giáp này phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu biết phát huy khả năng lãnh đạo và chỉ huy. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến.

 

May mắn hơn là tuổi Sửu có phúc được quý nhân giúp đỡ, có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ. Con giáp này nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ, đừng quá nhút nhát. Khi tự tin thì bản mệnh đã nắm chắc một nửa thành công trong tay rồi.

 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời. 

 

Cuối ngày hôm nay 2/11: PHẬT BÀ dẫn lối cho 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền thắm đỏ, gia đạo ngập hỷ sự, nhân duyên như ý, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
May mắn hơn là tuổi Sửu có phúc được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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