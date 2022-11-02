Cuối ngày hôm nay 2/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 06:23

Cuối ngày hôm nay 2/11, 3 con giáp này vận trình gặp nhiều khó khăn, tài chính có phần bất ổn, gia đạo bất an, rắc rối bám lấy bản mệnh không buông.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Bạn có thể đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Nhưng bạn chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Rồi mọi người sẽ nhận ra ai đúng ai sai. 

Tài chính trong ngày không được tốt lắm, cảnh báo thất thoát tài của. Tuy nhiên, tuổi Thìn đừng quá bi quan, tiền cũ phải đi thì tiền mới mới đến. Hầu hết chúng ta đều cho rằng người giàu tham lam và luôn theo đuổi tiền bạc. Nhưng thực tế là đa số các triệu phú theo đuổi thành công trước tiền bạc.

Tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương để kìm nén cơn nóng giận.

Cuối ngày hôm nay 2/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên khiến công việc của Mùi rơi vào tình trạng bấp bênh, đi làm thì không thoải mái. Bạn đang ở trong những áp lực vô hình mà bạn không hề hay biết. Sau lưng bản mệnh luôn có tiểu nhân chực chờ sơ hở chỉ để hạ bệ và bêu rếu bạn, đúng là ghen ăn tức ở!

Vận trình tài lộc cũng sa sút không kém, hôm nay Mùi tiêu xài khá hoang phí. Những bản mệnh đang làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, thủ quỹ thì càng nên thận trọng từng chút một kẻo lương cũng không đủ bù đắp thiếu hụt.

Vận trình tình cảm trong ngày khá ảm đảm, lận đận. Người độc thân bỏ lỡ không ít cơ hội yêu đương với đối tượng như ý. Bạn quá tính toán trong mối quan hệ và chưa thực sự để tâm tới tình cảm chân thành của đối phương nên đánh mất mối nhân duyên tốt.

Cuối ngày hôm nay 2/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Vận trình tình cảm trong ngày khá ảm đảm, lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó.

 

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và người khác. Cho dù bạn có trong sạch đi nữa thì cũng không nên vô tình tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào.

 

Trong công việc, người tuổi Ngọ cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác.

 

Cuối ngày hôm nay 2/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Trong công việc, người tuổi Ngọ cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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