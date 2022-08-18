Cuối ngày hôm nay 18/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình sa sút, tài chính không ổn định, kẻ tiểu nhân bày mưu gáng đường công danh, tình duyên gặp nhiều trắc trở

Tử vi hàng ngày 18/8/2022, Dậu Tý Tương Phá báo hiệu tình hình tài chính của người tuổi Tý trong hôm nay không ổn định và nên tránh việc chi tiêu không kế hoạch. Vận trình tài lộc của con giáp này đang tăng tiến bỗng sa sút bất ngờ. Thu nhập của bạn bị ảnh hưởng nặng nề do kẻ tiểu nhân bày mưu sắp đặt và cướp đi những thứ bạn đang hướng tới.

Kim khí vượng nhắc nhở con giáp này cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là ở các bộ phận như não bộ, thận, bàng quang và các bộ phận liên quan đến đường sinh dục. Hãy nhớ sức khỏe là một trong những vốn quý nhất của con người.

Chẳng những vậy, tiểu nhân Thiên Quan còn gây ra không ít rắc rối cho công việc của bản mệnh Những hành động lời nói vô tình khiến bạn có thêm kẻ thù, kẻ tiểu nhân ghi thù tất trả, tìm mọi cơ hội để vùi dập bản mệnh xuống bùn sâu, khiến bạn làm gì cũng khó thành như mong đợi.

Kim khí vượng nhắc nhở con giáp này cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được khả quan. Công việc dù cho giữ được sự ổn định nhưng tuổi Tỵ luôn cảm thấy bất an vì có người luôn tìm cách để quấy phá. Hoạ tiểu nhân đeo bám khiến con giáp này làm gì cũng không thuận.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Thậm chí, con giáp này còn dễ mất đi cơ hội kiếm tiền tiềm năng vì quyết định nóng vội của mình.

Kim khắc Mộc ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của mệnh chủ. Bản mệnh đau đầu để giải quyết những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm, nhất là khi mà sự nghi ngờ, hiềm nghi lấp đầy trái tim khiến cả hai chẳng còn đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tương Xung là điềm báo người tuổi Dậu dễ phải đối mặt với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Không phải là đồng nghiệp bất đồng quan điểm, không hiểu ý nhau thì là đôi lứa có khúc mắc khó giải quyết, bạn bè giận dỗi nhau.

Ngày này bạn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm mà làm hại đến thanh danh, uy tín của mình. Chiêu trò mà đối phương gây ra sẽ làm chậm bước tiến trên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này.

Vận trình tình cảm chưa đủ trọn vẹn. Sự cứng nhắc và cách cư xử thiếu linh hoạt khi giải quyết mâu thuẫn gia đình không giúp gì được cho các cặp đôi. Hoặc là sự bảo thủ và cả im lặng cũng đang có khả năng giết chết tình yêu của hai người.

Vận trình tình cảm chưa đủ trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo