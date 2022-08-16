Cuối ngày hôm nay 16/8, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, gia đạo bất an, tài chính bất ổn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 02:25

Cuối ngày hôm nay 16/8, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, tài chính lao dốc, gia đạo bất an.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp dự báo hôm nay người ấy tạo cho con giáp tuổi Tỵ cảm giác thoải mái để bạn có thể chủ động đưa ra quan điểm cá nhân chứ không còn im lặng và chịu đựng. Sự việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và giúp hai người xích lại gần nhau hơn khi cùng đồng thuận và hiểu vấn đề đang diễn ra.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên con giáp tuổi Tỵ cảm thấy nghi ngờ người xung quanh cho tới nghi ngờ chính khả năng của mình trong ngày này. Hôm nay không hề phù hợp cho các quyết định vì có thể thấy lý trí của bạn không thực sự sáng suốt đâu nhé.

Thổ – Mộc xung khắc cho thấy càng ở bên nhau lâu bạn càng nhận ra những khác biệt và mâu thuẫn giữa hai người khiến tình cảm dễ bị sứt mẻ. Hơn nữa, vấn đề có thể do cách bạn suy nghĩ tiêu cực mà thôi vì thực ra đối phương cũng có nhiều điểm tích cực cơ mà.

Cuối ngày hôm nay 16/8, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, gia đạo bất an, tài chính bất ổn - Ảnh 1
Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên con giáp tuổi Tỵ cảm thấy nghi ngờ người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở cho con giáp tuổi Thìn cần thận trọng hơn vì không có gì chắc chắn trong ngày này cả. Mọi thứ mới mẻ đều không được chào đón ngày hôm nay. Hãy tập trung vào những giá trị quen thuộc và hoàn thành tốt những công việc bạn được giao phó thì hơn.

Ảnh hưởng của Thiên Quan cho thấy con giáp tuổi Thìn đang tự làm mình bị thương. Dường như bạn đang bám víu quá chặt vào một điều gì đó ngày hôm nay. Hãy học cách buông tay và để cho mọi việc diễn ra như nó vốn có, nếu bạn muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.

Ngày Mộc khí vượng không tốt cho sức khỏe của con giáp này. Thời tiết thay đổi thất thường khiến bạn thường thấy mệt mỏi và khó chịu trong người, ăn uống kém ngon miệng. Bạn cần rèn luyện thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Cuối ngày hôm nay 16/8, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, gia đạo bất an, tài chính bất ổn - Ảnh 2
Ảnh hưởng của Thiên Quan cho thấy con giáp tuổi Thìn đang tự làm mình bị thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp người tuổi Dậu hôm nay gặp hung tinh Thiên Quan nên bị họa thị phi đeo bám, vận trình công danh sự nghiệp gặp phải nhiều trắc trở, không thể đạt được thành công dù bản mệnh đã cố công cố sức rất nhiều.

Cũng chỉ vì bất cẩn mà con giáp này lỡ miệng đắc tội với kẻ tiểu nhân, dù chỉ là lời nói vô tình khiến cho đối phương “ghim” trong lòng, chỉ tìm thời cơ để trả thù. Bản mệnh không hề hay biết nên dễ dàng mắc bẫy.

Nhật trụ ngũ hành tạp loạn, áp lực đè nặng lên vai gây ra những nỗi bất an chất chứa trong lòng nhưng khó có thể chia sẻ cùng ai khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, đôi khi thiếu kiểm soát bản thân mà đem những điều đó trút giận lên nửa kia của mình. Với những phút không kiềm chế và nói ra những lời tổn thương nhau, chuyện tình cảm của hai bạn dễ xảy ra rạn nứt.

Cuối ngày hôm nay 16/8, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, gia đạo bất an, tài chính bất ổn - Ảnh 3
Nhật trụ ngũ hành tạp loạn, áp lực đè nặng lên vai gây ra những nỗi bất an chất chứa trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khấm khá, tiền tài tới tay, cơ hội thăng quan tiến chức, cuối năm may mắn hanh thông, suôn sẻ đủ đường

Bước qua ngày hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khấm khá, tiền tài tới tay, cơ hội thăng quan tiến chức, cuối năm may mắn hanh thông, suôn sẻ đủ đường

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 15/8, 3 con giáp công danh thành thoại, thu nhập khấm khá, tiền tài về tay, vận trình suôn sẻ.

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