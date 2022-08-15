Cuối ngày mai 16/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi đủ đường, công danh tụt dốc, tài chính bất ổn, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 13:34

Cuối ngày mai 16/8, 3 con giáp gặp cục diện xấu, vận trình không được suôn sẻ, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an, gia đạo có chuyện buồn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Con giáp này có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn trong việc tranh giành quyền lợi, lợi ích khi làm việc. Do đó, bản mệnh cần nên tránh xa đám đông để hạn chế rước họa vào thân. 

Tỷ Kiên cho thấy, người tuổi này dù thông minh, dũng cảm, có chí tiến thủ nhưng lại không mấy hòa thuận với đồng nghiệp và cấp dưới. Bản mệnh dễ rơi vào cảnh cô độc, phải chiến đấu một mình khi vấp phải khó khăn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Bạn thường có xu hướng che giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải. Do đó, nếu bạn không nói ra thì sẽ tạo cho người ấy cảm giác không được tin tưởng. 

Cuối ngày mai 16/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi đủ đường, công danh tụt dốc, tài chính bất ổn, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 16/8 diễn ra không mấy suôn sẻ. Con giáp này là một người khá thông minh và siêng năng chăm chỉ nhưng do không có ý chí tiến thủ nên bản mệnh khó lòng tiến xa hơn trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. 

Ngày này bạn cũng nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính. Tốt nhất không nên đưa ra quyết định vội vàng vào lúc này kẻo dễ dẫn đến sai lầm khiến tiền bạc đội nón ra đi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Sự tác động của Thổ khắc Thủy khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lạnh nhạt, do đó cả hai cần phải quan tâm nhau nhiều hơn nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này. 

Cuối ngày mai 16/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi đủ đường, công danh tụt dốc, tài chính bất ổn, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Ngày này bạn cũng nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất ổn. Có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều.

Nếu không sớm khắc phục tình trạng hiện tại, rất có thể mối quan hệ của bạn sẽ đổ vỡ nhanh chóng vì có sự chen chân của kẻ thứ 3. Kể đó nắm đúng thời cơ, chỉ cần đâm chọt một chút là tình cảm của hai bạn tan tành rất nhanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Người tuổi này nên điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu của mình nếu không muốn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. 

Cuối ngày mai 16/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi đủ đường, công danh tụt dốc, tài chính bất ổn, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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