Cuối ngày hôm nay 15/8: Mộc Hỏa xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, kế hoạch đổ bể, sự nghiệp lao dốc, tình duyên cũng không khấm khá hơn

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 03:22

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp vận trình kém hanh thông vì mộc hỏa xung khắc, trắc trở trăm bề, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn.

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Thứ Hai ngày 15/8/2022 hôm nay, tuổi Thân cần đề phòng kẻ xấu bụng tung chiêu hạ bệ uy tín. Kẻ tiểu nhân trong tối, bản mệnh ngoài sáng, cách tốt nhất để tránh hiểm họa này là không ngừng hoàn thiện bản thân, tránh để lộ sơ hở hay yếu điểm ở bất kỳ khía cạnh nào.

Dù trong bất cứ trường hợp này, tuổi Thân cũng cần giữ được sự bình tĩnh, luôn tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động, từng đường đi nước bước của mình. Khi bị kích động, bản mệnh sẽ dễ mắc phải sai sót, đó chính là cơ hội để kẻ xấu kia ra tay hãm hại con giáp này.

Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nhớ rằng nếu những gì đang diễn ra khiến cho bạn băn khoăn, đặt câu hỏi thì đừng ngại ngần lên tiếng. Đừng giữ im lặng và rồi biến mình thành nạn nhân nhé, không phải cứ mãi cố giữ hòa khí là tốt đâu.

Cuối ngày hôm nay 15/8: Mộc Hỏa xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, kế hoạch đổ bể, sự nghiệp lao dốc, tình duyên cũng không khấm khá hơn - Ảnh 1
Dù trong bất cứ trường hợp này, tuổi Thân cũng cần giữ được sự bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Thứ Hai ngày 15/8/2022 hôm nay, những vướng mắc trong cuộc sống khiến tuổi Ngọ trở nên buồn bực phiền muộn khó lý giải. Tuy nhiên, với lòng tự tôn, con giáp này chẳng muốn chia sẻ những khó khăn của mình cho ai khác, cứ thế một mình gặm nhấm ưu tư.

Hung tinh ngáng trở vận trình, con giáp này dễ vì hành động thiếu cẩn trọng mà khiến công việc bị đổ bể. Bản thân là người thông minh hoạt bát nhưng lại có phần hơi hiếu thắng, đây chính là điểm yếu lớn nhất. Những quyết định mang đầy cảm tính sẽ khiến bản mệnh mắc phải sai lầm khó tránh.

Trong ngày hôm nay, khi một ai đó đề nghị bạn đưa ra những phản hồi chân thành, trung thực nhất, hãy cảnh báo trước với họ rằng bạn sẽ không giữ ý nữa đâu. Đừng để họ cảm thấy bất ngờ trước những lời "thẳng ruột ngựa" của bạn nhé.

Cuối ngày hôm nay 15/8: Mộc Hỏa xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, kế hoạch đổ bể, sự nghiệp lao dốc, tình duyên cũng không khấm khá hơn - Ảnh 2
Hung tinh ngáng trở vận trình, con giáp này dễ vì hành động thiếu cẩn trọng mà khiến công việc bị đổ bể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 15/8/2022, Mão Ngọ tương phá, tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức trong ngày hôm nay. Gia đình lục đục, anh chị em mâu thuẫn, có thể vì tranh chấp tài sản mà gây tổn hại cho nhau.

Hung tinh chiếu mệnh, bản mệnh còn cần hành xử hết sức cẩn trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân để rồi tiền mất tật mang, mất tiền mất cả chức vị quyền lợi. Lòng tin đặt nhầm chỗ cộng thêm sự liều lĩnh có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Ngũ hành Hỏa Kim xung khắc, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa ưng ý cho mình. Bạn vẫn giữ khư khư hình bóng trong quá khứ, để rồi chẳng thể nào thoát ra và sống cho riêng mình được.  

Cuối ngày hôm nay 15/8: Mộc Hỏa xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, kế hoạch đổ bể, sự nghiệp lao dốc, tình duyên cũng không khấm khá hơn - Ảnh 3
Ngũ hành Hỏa Kim xung khắc, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa ưng ý cho mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui

Vào cuối ngày mai 15/8, 3 con giáp này được cảnh báo suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

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