Cuối ngày hôm nay 15/8: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận phước lành trời ban, phú quý đủ đầy, tài lộc dư dôi, của cải chất như núi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia, nửa đời sau sung túc an yên

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp báo hiệu Thứ hai 15/8/2022 hôm nay, tuổi Tuất được bán hợp chiếu cố, vận trình công danh sự nghiệp thuận đà thăng tiến. Người theo đuổi nghiệp học hành, khoa cử cũng nhận được những kết quả tốt trong những ngày vừa qua.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh mang đến bầu không khí hòa hợp vui vẻ trong ngôi nhà của bạn. Cha mẹ thấu hiểu, con cái thảo hiền, trên dưới hòa thuận, tình cảm gia đình khăng khít gắn bó khiến ai nấy cũng phải ganh tị.

Tài tinh ghé thăm, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu, con giáp này chẳng còn phải lo nghĩ nhiều nữa. Những khoản tiền này xuất phát từ sự nỗ lực của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Nhớ kỹ việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng, tránh để rơi vào tình trạng tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh mang đến bầu không khí hòa hợp vui vẻ trong ngôi nhà của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ hai 15/8/2022 hôm nay, tuổi Hợi có thể thỏa sức sáng tạo. Những ý tưởng đầy táo bạo của con giáp này nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Hãy nhanh chóng bắt tay và triển khai thực hiện chúng ngay đi thôi.

May mắn hơn khi có cát thần Chính Tài ở bên, bạn vẫn nhận được những khoản thu nhập tương xứng. Bạn còn lên kế hoạch quản lý tài chính rất chi tiết và sát sao, tránh để thất thoát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Vận trình sức khỏe tuổi Hợi ổn định, con giáp này rất biết chăm lo cho mình. Hôm nay nếu nhà có người mang thai cần lưu ý không dịch chuyển vị trí đồ đạc, sửa chữa ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng người mang thai.

Vận trình sức khỏe tuổi Hợi ổn định, con giáp này rất biết chăm lo cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết tuổi Dần trong ngày đầu tuần này gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được cục diện Bán Hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập được cải thiện rõ rệt mang lại cho những người này cuộc sống sung túc hơn trước.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo