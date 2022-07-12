Cuối ngày hôm nay 12/7: Những con giáp này ra đường ngó trước nhìn sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp chuyên không vui, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 12/7/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Có nguy cơ vướng vào cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của con giáp này. Ngày này bản mệnh cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào.

Về phương diện sức khỏe , trong ngày này, bản mệnh nên chú ý vận động phù hợp với thể trạng. Người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và bé.

Người độc thân nên mở lòng mình ra mới mong chạm tới hạnh phúc. Bản mệnh cứ hay để những chuyện trong quá khứ níu chân nên lúc nào cũng lo lắng sai lầm sẽ lặp lại. Nhưng nếu không dũng cảm bước ra khỏi những lắng lo đó, làm sao biết được mình đã đủ khôn ngoan sau những va vấp trước đó hay chưa.

Người độc thân nên mở lòng mình ra mới mong chạm tới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 12/7/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Mùi có nhiều ngáng trở, nghi ngờ và gièm pha về con đường đang đi nhưng hãy thật cứng rắn, đừng dễ dàng gục ngã. Quan trọng nhất vẫn là bám chặt mục tiêu đã đề ra từ trước, đừng vì phút nản lòng mà hủy bỏ mọi nỗ lực từ trước tới nay.

Chẳng ai có thể sống thay cho bản mệnh cuộc đời này, lựa chọn mang tới kết quả ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của bản mệnh chứ không phải lời ai đó nói. Nếu con giáp này đã quyết định đi trên con đường này, hãy kiên định và dám chịu trách nhiệm dù việc gì xảy ra đi chăng nữa.

Trên phương diện tình cảm, nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, con giáp này cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho đối phương.

Trên phương diện tình cảm, nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, con giáp này cần phải có sự nhượng bộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 12/7/2022 hôm nay, tuổi Sửu khó mà được an ổn làm việc khi liên tục có những vấn đề từ ngoại cảnh khiến bị phân tâm. Đó không phải là trục trặc máy móc thì là rắc rối đến từ đồng nghiệp hay sự cạnh tranh với đối thủ.

Nhưng vốn là người bản lĩnh nên chút thử thách nơi thương trường khó lòng có thể đốn ngã tuổi Sửu. Thậm chí, càng khó khăn, con giáp này lại càng tỏ rõ sự quyết tâm của mình và cũng chính vì thế mà sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc, đạt được điều mình mong muốn.

Trong ngày này, nếu muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Không ai hoàn hảo, ngay cả bản thân con giáp này cũng vậy. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

Trong ngày này, nếu muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo