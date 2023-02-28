Cuộc đời của 3 con giáp sau bước sang trang mới từ sau 18h tối Thứ 3 ngày 28/2: Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, may mắn liên tục gõ cửa mang về tiền tài bao la

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 09:30

Từ khung giờ này, nhờ lộc trời ban, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, có cơ hội kiếm tiền cực khủng, vạn sự như ý, đổi đời chỉ sau một đêm.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Cuộc đời của 3 con giáp sau bước sang trang mới từ sau 18h tối Thứ 3 ngày 28/2: Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, may mắn liên tục gõ cửa mang về tiền tài bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, từ khung giờ này nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý.

Người tuổi này nỗ lực hết mình sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Những người có ý định chuyển việc sẽ sớm tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì những thương vụ đều may mắn, xuôi chèo mát mái, thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là con giáp dễ thăng tiến từ khung giờ này. Bản mệnh được Tam Hội nâng đỡ nên vận trình công việc khá lớn. Bản mệnh có tài năng nên được cấp trên tạo điều kiện cho thể hiện và phát huy. Đây chính là bàn đạp vững chắc cho bạn trong tương lai.

Cuộc đời của 3 con giáp sau bước sang trang mới từ sau 18h tối Thứ 3 ngày 28/2: Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, may mắn liên tục gõ cửa mang về tiền tài bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy sự năng động và tự tin đã giúp bạn bắt tay vào mọi việc một cách nhanh nhẹn, cuối cùng cũng tạo cho mình cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, Tý đừng vì thích thể hiện mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác nhé. Hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường để tự bảo vệ mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Cuộc đời của 3 con giáp sau bước sang trang mới từ sau 18h tối Thứ 3 ngày 28/2: Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, may mắn liên tục gõ cửa mang về tiền tài bao la - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong vòng 2 tuần tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

 

 

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng "mỏ vàng", hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng "mỏ vàng", hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la

Từ khung giờ này, 3 con giáp phúc sâu mệnh dày, sự nghiệp thành công, cuộc sống khởi sắc. Từ đây công thành danh toại, tài lộc vượng phát, đạt nhiều thành tựu đáng mơ ước.

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