Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng "mỏ vàng", hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 09:07

Từ khung giờ này, 3 con giáp phúc sâu mệnh dày, sự nghiệp thành công, cuộc sống khởi sắc. Từ đây công thành danh toại, tài lộc vượng phát, đạt nhiều thành tựu đáng mơ ước.

 

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, không thích tranh đấu hơn thua. Nhưng như thế không phải là người tuổi Hợi thiếu ý chí thiếu nỗ lực trong cuộc sống. Ngược lại, người tuổi Hợi luôn hết mình trong mọi công việc nên cuộc sống của họ ngày càng lên một tầm cao mới.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng 'mỏ vàng', hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vốn nhân hậu, không ngừng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Chính vì vậy, càng có tuổi người tuổi Hợi càng sở hữu khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Từ khung giờ này, tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn, vận trình tài lộc được cải thiện đáng kể. Cuộc sống của tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Chỉ cần vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp và có những bước đột phá, có thể thành công rực rỡ.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều tin vui trong tháng này. Trước hết, trên đường công danh sự nghiệp, bản mệnh đang bước những bước hết sức vững vàng, làm đâu chắc đó nên gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Thời điểm này rất hợp cho việc ký kết hợp đồng, mưu cầu đại sự rất dễ thành. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ tìm được huớng phát triển thích hợp.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng 'mỏ vàng', hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng diễn ra thuận lợi, gia đạo yên bình khiến bạn luôn yên tâm và có động lực để cố gắng hơn nữa. Người đã độc thân thì bước qua khỏi quá khứ và hướng tới những điều tích cực hơn. Bạn có cơ hội tìm được tình yêu mới bên người thực sự yêu thương mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình sôi nổi, thích kết bạn, cười nói suốt ngày. Trong cuộc sống, họ bao dung, đôn hậu, dễ tha thứ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Con giáp tuổi này trung thực, lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, họ nhiều lần được quý nhân phù trợ, gặp dữ cũng hóa lành.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ 'gà hóa phượng' vào 17h chiều Thứ 3 ngày 28/2: Đại cát đại lợi, đào trúng 'mỏ vàng', hút sạch tài lộc tứ phương, phú quý bao la - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi Mão và gia đình có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Nhiều tin vui sẽ gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi này nếu học hành, thi cử sẽ đạt thành tích tốt. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được cơ hội thể hiện năng lực.

Con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác làm ăn uy tín. Không những có sự nghiệp thành công, con giáp tuổi Mão còn có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia qua những buổi gặp gỡ, tụ họp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vận mệnh sáng chói vào 11h trưa Thứ 3 ngày 28/2: Ra đường ngã trúng hố vàng, cát tường như ý hưởng, từ tiền tài đến tình cảm thăng hoa viên mãn

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vận mệnh sáng chói vào 11h trưa Thứ 3 ngày 28/2: Ra đường ngã trúng hố vàng, cát tường như ý hưởng, từ tiền tài đến tình cảm thăng hoa viên mãn

Từ khung giờ này, 3 con giáp may mắn đáng ghen tị, dẫn đầu mọi lĩnh vực, gặt hái được nhiều thành tựu khiến mọi người đều mơ ước. Từ đây tương lai của họ sẽ tươi sáng rực rỡ mà bản thân hằng mong ước.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 28/2 tử vi 12 con giáp ngày 28/2 tu vi ngay 28/2

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể