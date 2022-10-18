Cung tỏa tài lộc, vượng đường quý nhân: 3 con giáp gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng cao ‘ngun ngút’ vào 20h ngày 19/10

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 20:00

Vào khung giờ này, những con giáp này cố gắng không ngừng sẽ nhận được thành công rực rỡ, của cải vô biên, sự nghiệp chuyển mình.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được biết đến là người tài giỏi, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ là người giỏi gây ấn tượng tốt, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy nên con giáp này phù hợp với công việc kinh doanh. Nếu theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc, họ được dự báo sẽ trở thành ông hay bà chủ lớn.

Cung tỏa tài lộc, vượng đường quý nhân: 3 con giáp gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng cao ‘ngun ngút’ vào 20h ngày 19/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh phát tài, phát lộc, các thương vụ đều suôn sẻ. Người tuổi này hãy chuẩn bị cho các chuyến đi công tác xa. Đàm phán khôn khéo, con giáp này nhất định sẽ không ra về tay không. Những người làm kinh doanh nhỏ cũng được tạo điều kiện làm ăn, buôn bán, thu nhập nhờ đó cũng tăng hơn trước. Lúc này, người tuổi Tỵ hãy cố gắng duy trì công việc kinh doanh thật tốt để tạo tiền đề cho những tháng sau đó.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được nhận định là sẽ đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Cung tỏa tài lộc, vượng đường quý nhân: 3 con giáp gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng cao ‘ngun ngút’ vào 20h ngày 19/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bạn cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Họ thu về số vốn đầu tư ban đầu. Việc kinh doanh của họ bắt đầu sinh lời. Con giáp này trước kia khó khăn, nợ nần cũng không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người tài năng, thích lập kế hoạch nên rất ít khi mắc sai sót. Con giáp tuổi này mang tính cách độc lập và có lòng tự trọng cao. Người tuổi này luôn giữ được sự bình tĩnh trong lúc thịnh vượng lẫn lúc khó khăn. Tuy vậy, con giáp tuổi Thìn thường rất nóng nảy, không dũng cảm thừa nhận thất bại.

Cung tỏa tài lộc, vượng đường quý nhân: 3 con giáp gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng cao ‘ngun ngút’ vào 20h ngày 19/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc, người tuổi Thìn gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của họ sẽ đạt đến đỉnh cao. Con giáp này không ngừng học hỏi, có triển vọng phát triển trong công việc. Quý nhân sẽ tạo điều kiện để họ phát huy tài năng, sửa đổi sai sót. Cũng bởi vậy mà con giáp có thể bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 56 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ