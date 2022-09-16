Cung hỉ cung hỉ, 3 con giáp này đây 4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022) như cá lội ngược dòng, mọi vận đen tan biến, làm 1 lời 10, ngồi rung đùi chờ vàng bạc chạy vào nhà

Người đã có gia đình bị ảnh hưởng bởi ngũ hành xung khắc nên có thể nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện chẳng có gì ngoài những bất đồng nho nhỏ hàng ngày, nhưng nếu không được giải quyết thì rất dễ biến thành đám cháy lớn, thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được vui vẻ cho lắm. Con giáp này còn độc thân chán nản vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc nên gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, không phải là bản mệnh không có người để ý mà chẳng qua chưa tìm được nhân duyên phù hợp với mình.

May mắn là đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) khá ổn. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống cấp bách. Tinh thần trách nhiệm không ai có thể phàn nàn được và đó là lý do khiến bản mệnh thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý trong 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những cơn sóng ngầm, dù không ai trong hai người nói ra nhưng tình cảm đã phôi phai tự bao giờ. Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn.

Công việc của người tuổi Tý trong 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) đang trên đà phát triển rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy do tác động của Thương Quan nên dù mong muốn của người tuổi Thân là đạt được hiệu quả cao trong việc thì ngày hôm nay, bạn cũng sẽ có một ngày kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại lẫn những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ mà bạn chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân vào 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) nhé.

Hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân vào 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) nhé. Ảnh minh họa: Internet

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bạn đang quá quan tâm tới cảm xúc người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc bản thân mình đấy. Sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại cả.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.