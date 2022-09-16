Cung hỉ cung hỉ, 3 con giáp này đây 4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022) như cá lội ngược dòng, mọi vận đen tan biến, làm 1 lời 10, ngồi rung đùi chờ vàng bạc chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 02:23

4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài độ mạng, không làm mà cũng có ăn.

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được vui vẻ cho lắm. Con giáp này còn độc thân chán nản vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc nên gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, không phải là bản mệnh không có người để ý mà chẳng qua chưa tìm được nhân duyên phù hợp với mình.

Người đã có gia đình bị ảnh hưởng bởi ngũ hành xung khắc nên có thể nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện chẳng có gì ngoài những bất đồng nho nhỏ hàng ngày, nhưng nếu không được giải quyết thì rất dễ biến thành đám cháy lớn, thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

May mắn là đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) khá ổn. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống cấp bách. Tinh thần trách nhiệm không ai có thể phàn nàn được và đó là lý do khiến bản mệnh thành công.

Cung hỉ cung hỉ, 3 con giáp này đây 4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022) như cá lội ngược dòng, mọi vận đen tan biến, làm 1 lời 10, ngồi rung đùi chờ vàng bạc chạy vào nhà - Ảnh 1

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) khá ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý trong 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những cơn sóng ngầm, dù không ai trong hai người nói ra nhưng tình cảm đã phôi phai tự bao giờ. Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. 

Cung hỉ cung hỉ, 3 con giáp này đây 4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022) như cá lội ngược dòng, mọi vận đen tan biến, làm 1 lời 10, ngồi rung đùi chờ vàng bạc chạy vào nhà - Ảnh 2

Công việc của người tuổi Tý trong 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) đang trên đà phát triển rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy do tác động của Thương Quan nên dù mong muốn của người tuổi Thân là đạt được hiệu quả cao trong việc thì ngày hôm nay, bạn cũng sẽ có một ngày kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại lẫn những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ mà bạn chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân vào 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) nhé. 

Cung hỉ cung hỉ, 3 con giáp này đây 4 THÁNG CUỐI NĂM (9,10,11,12/2022) như cá lội ngược dòng, mọi vận đen tan biến, làm 1 lời 10, ngồi rung đùi chờ vàng bạc chạy vào nhà - Ảnh 3

Hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân vào 4 tháng cuối năm (9,10,11,12/2022) nhé. 

Ảnh minh họa: Internet

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bạn đang quá quan tâm tới cảm xúc người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc bản thân mình đấy. Sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại cả.

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. 

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp dự đoán tử vi 4 tháng cuối năm 2022 3 con giáp may mắn tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 13 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 13 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng