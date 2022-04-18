Cùng ‘đếm ngược’ đến thời khắc 7 ngày tới, những con giáp này có vận trình thăng hoa, tiền nở rộ như mùa xuân, có con giáp mở rộng kinh doanh khai trương cửa hàng

Là con giáp may mắn tuần này, người tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình. Hãy nhớ, thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Sao Thái Âm mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão nhìn chung có nhiều khởi sắc trong tuần này, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Hãy nhớ rằng thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến nhiều cơ hội nghề nghiệp, tài vận và cả tình duyên mở ra trước mắt.

Với người làm công ăn lương, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình.

Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh. Cả bạn và người ấy đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu.

Tuổi Tị

Sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện mang tới nhiều mối nhân duyên bất ngờ, tuổi Tị cảm nhận đời sống cá nhân của mình có thêm nhiều màu sắc thú vị.

Người độc thân có thể sẽ gặp được một người đặc biệt khiến trái tim bạn loạn nhịp, hãy chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình để tránh những hối tiếc về sau.

Con giáp may mắn tuần này hãy cứ là chính mình, tự tin và chân thành, như vậy bạn cũng đủ sức cuốn hút rồi chứ không cần phải ép bản thân trở thành bản sao của ai đó.

Công việc của bản mệnh cũng khá ổn định, khi các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp vài rắc rối nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm