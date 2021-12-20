Cục diện Tương Xung, Thiên Quan hung họa, 3 con giáp này ngày 20/12/2021 tiểu nhân rình rập, gặp họa khôn lường

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 05:16

Tử vi ngày 20/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân rình rập, gặp họa khôn lường vì Cục diện Tương Xung, Thiên Quan hung họa.

Tuổi Thìn

Thiên Quan đem tới nhiều điều hung họa cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn. Hôm nay ngày 20/12/2021, bạn cần hết sức chú ý những kẻ cố tình tiếp cận mình, đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại bạn.

Người làm lãnh đạo chớ nên tin theo lời xu nịnh của những kẻ nịnh hót mà đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm việc gì, bản mệnh cần lắng nghe đa chiều và suy xét vấn đề kĩ càng hơn, như vậy mới không ảnh hưởng đến thành tích của tập thể.

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Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại, khiến công việc đang thuận lợi bỗng liên tiếp gặp phải trục trặc. Bạn cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo mới tìm ra được cách đúng đắn để khắc phục vấn đề.

Lại thêm sự xuát hiện của Thiên Quan cũng khiến sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khó khăn hơn. Bạn nên hạn chế mâu thuẫn với người có chức có quyền. Nếu đôi bên có bất đồng ý kiến thì nên bình tĩnh trao đổi, bạn cũng nên dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

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Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Thân có một ngày làm việc không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Thân có một ngày làm việc không mấy suôn sẻ. Nhiều sự cố liên tiếp xảy ra khiến bạn phải cố gắng hết sức giải quyết. Hôm nay, dường như bạn chẳng thể dựa dẫm được vào bất cứ ai.

Con giáp này hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vu oan, tuổi Thân nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, rồi trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.

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