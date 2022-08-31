Cục diện Tương Phá, 3 con giáp ngày mai 1/9 dính hạn xui xẻo, sự nghiệp trắc trở, tài lộc xuống dốc, thị phi theo gót, chớ mất bình tĩnh kẻo sinh chuyện

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 19:56

Tử vi con giáp ngày 1/9 cho thấy những con giáp sau cần chú ý tác động xấu của cục diện Tương Phá bởi cuộc sống của bản mệnh sẽ gặp xáo trộn không nhỏ

Tuổi Tý 

Vận trình ngày mai khiến người tuổi Tý dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh, nếu không có thể sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Nóng nảy vốn chẳng giải quyết được vấn đề, chẳng những thế còn có thể khiến bạn mắc sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đắc tội với đồng nghiệp, đối tác.

Tý cũng sẽ dễ điêu đứng vì những khoản chi tiêu càng ngày càng nhiều lên mà thu nhập thì có hạn, dễ lâm vào cảnh vay mượn nợ nần. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, xét đoán rõ ràng những việc cần phải chi tiêu thay vì thứ gì cũng muốn mua, thứ gì cũng muốn sắm.

Cục diện Tương Phá, 3 con giáp ngày mai 1/9 dính hạn xui xẻo, sự nghiệp trắc trở, tài lộc xuống dốc, thị phi theo gót, chớ mất bình tĩnh kẻo sinh chuyện - Ảnh 1
Vận trình ngày mai khiến người tuổi Tý dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh, nếu không có thể sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Ngày mai tuổi Thìn gặp không ít trở ngại trong công việc do chịu tác động xấu của cục diện Tuất Thìn Tương Xung. Cho dù bản mệnh là người kiên trì và có thực tài, bạn vẫn bị mất phương hướng và không biết nên làm thế nào để có thể thoát khỏi cơn mông lung này.  

Ngày này cũng không phải là thời điểm thích hợp cho các kế hoạch đầu tư của bản mệnh. Trạng thái tinh thần bất ổn dễ khiến những chú Rồng đưa ra các quyết định sai lầm hoặc rơi vào bẫy lừa gạt, lợi dụng của kẻ tiểu nhân. Thua keo này ta bày keo khác, đừng nên nóng vội mà tự mình hại mình. 

Đặc biệt, Thiên Quan nhập cục nhắc nhở mệnh chủ cần hết sức dè chừng với những lời đường mật bên tai. Bạn sẽ không biết được ai thật lòng và ai chỉ đang dụ dỗ bạn. Chỉ một phút lơ là nhẹ dạ cả tin, bạn có thể đánh mất tất cả những gì mình đã nỗ lực gây dựng được cho tới hôm nay.

Cục diện Tương Phá, 3 con giáp ngày mai 1/9 dính hạn xui xẻo, sự nghiệp trắc trở, tài lộc xuống dốc, thị phi theo gót, chớ mất bình tĩnh kẻo sinh chuyện - Ảnh 2
Ngày mai tuổi Thìn gặp không ít trở ngại trong công việc do chịu tác động xấu của cục diện Tuất Thìn Tương Xung. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra không dễ. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đối diện với các khó khăn nối tiếp. Việc làm của bản mệnh có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn bị phản đối, nhưng đừng vì thế mà vội bỏ cuộc. Bản mệnh cần phải giữ vững tinh thần và sự bình tĩnh thì mới mong tháo gỡ được các rắc rối đó.

Vận trình tài lộc đi xuống. Hợi có thu nhập cũng khá ổn định nhưng tiền trong túi chẳng còn bao nhiêu vì thói tiêu xài hoang phí gây ra. Người tuổi này cần bắt tay ngay vào các phương án kiếm tiền dự phòng nếu không muốn số tích luỹ cạn kiệt.

Cục diện Tương Phá, 3 con giáp ngày mai 1/9 dính hạn xui xẻo, sự nghiệp trắc trở, tài lộc xuống dốc, thị phi theo gót, chớ mất bình tĩnh kẻo sinh chuyện - Ảnh 3
Công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra không dễ. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đối diện với các khó khăn nối tiếp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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