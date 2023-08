Dự đoán tử vi 14 giờ chiều nay: 3 con giáp tài vận đỏ rực, buôn may bán đắt, ngồi ở nhà rung đùi tự khắc có người mang tiền đến cho

Sau cơn mưa trời lại sáng, chiều nay lúc 14 giờ người tuổi Mùi liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Khoảng thời gian này, Mùi có nhiều may mắn, được Thần Tài ưu ái nên tiền bạc thu về không ít. Người làm kinh doanh có thể ký kết hợp đồng lớn, giúp gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Mùi kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà, số dư tài khoản nhảy vọt.

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ Mùi gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Mùi vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Mùi cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Vào chiều nay lúc 14 giờ thì may mắn sẽ thực sự mỉm cười với con giáp giàu sang này. Cứ bước chân ra đường là lộc lá chui vào túi, về nhà có bề trên nâng đỡ nên Hợi vừa kiếm được nhiều tiền lại hạnh phúc ngất ngây. Những khó khăn, áp lực trong công việc sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu người tuổi Hợi. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài.

Thậm chí, Hợi may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Thế nên, thay vì mệt mỏi với những gì đã phải chịu đựng, u uất không yên thì Hợi hãy phấn chấn tinh thần để chuẩn bị đón mưa tài lộc ùa vào nhà.