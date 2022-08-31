Đúng 12h trưa nay (31/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận lộc "khủng", tạm biệt nghèo khó, kết thân giàu sang, đi đâu làm gì cũng ra được tiền

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 08:12

Tử vi dự báo rằng vào 12 giờ trưa hôm nay 31/8, đường tài lộc của 3 con giáp sau đây có sự cải thiện rõ rệt, làm một thu mười

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, không hổ danh là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp. Tý được ưu ái về mặt tài lộc, vận trình cuộc đời có phần dễ dàng, trôi chảy đúng với câu nói "đầu xuôi đuôi lọt".

Mặc dù trong năm 2022, tuổi Tý bước vào năm đầu của hạn Tam Tai nhưng nhờ phúc phần của Tổ tiên, Phúc tinh chiếu mạng mà trong suốt hơn nửa năm qua vận trình không gặp quá nhiều bất trắc. 

Bước sang 12 giờ trưa hôm nay, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần mà đón lộc khi công việc của bạn diễn ra đúng với ý muốn của bản thân, hái lượm được nhiều trái ngọt mà nhiều người thầm mong ước. Nếu tuổi Tý biết nắm chắc cơ hội thì có thể tạo ra sự đột phá trong công việc, đặt chân lên đỉnh cao mới với nguồn thu nhập dồi dào hơn. Tiền bạc trở nên rủng rỉnh và chuyện tình cảm êm đẹp sẽ giúp tuổi Mão càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Đúng 12h trưa nay (31/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận lộc 'khủng', tạm biệt nghèo khó, kết thân giàu sang, đi đâu làm gì cũng ra được tiền - Ảnh 1
Bước sang 12 giờ trưa hôm nay, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần mà đón lộc khi công việc của bạn diễn ra đúng với ý muốn của bản thân, hái lượm được nhiều trái ngọt mà nhiều người thầm mong ước. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Vào 12 giờ trưa ngày 31/8, người tuổi Tuất rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, nếu nắm bắt cơ hội thì Tuất có thể kiến được bộn tiền, có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu. 

Đúng 12h trưa nay (31/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận lộc 'khủng', tạm biệt nghèo khó, kết thân giàu sang, đi đâu làm gì cũng ra được tiền - Ảnh 2

Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tháng này Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Bản mệnh tháng này phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Ngày hôm nay đúng 12 giờ trưa, được Tam Hợp cục chiếu cố, quý nhân che chở nên chuyện làm ăn của Dần vô cùng thuận lợi, có cơ hội làm giàu, tiền vô như nước. Bản mệnh tránh được nhiều tai họa liên quan đến tiền bạc giúp cả ngày suôn sẻ. Nếu nỗ lực thì Dần sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Đúng 12h trưa nay (31/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận lộc 'khủng', tạm biệt nghèo khó, kết thân giàu sang, đi đâu làm gì cũng ra được tiền - Ảnh 3
Ngày hôm nay đúng 12 giờ trưa, được Tam Hợp cục chiếu cố, quý nhân che chở nên chuyện làm ăn của Dần vô cùng thuận lợi, có cơ hội làm giàu, tiền vô như nước. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần đồng tiên tri dự báo chính xác 99%: Qua đêm nay, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trao kho vàng, Thần Tài trao kho bạc, của cải chật ních trong nhà, giàu lên bất ngờ

Thần đồng tiên tri dự báo chính xác 99%: Qua đêm nay, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trao kho vàng, Thần Tài trao kho bạc, của cải chật ních trong nhà, giàu lên bất ngờ

Qua đêm nay, có những con giáp sau đây được cả Ngọc Hoàng lẫn Thần Tài ưu ái, tiền của vật chất đong đầy túi, trở nên giàu có phú quý

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục