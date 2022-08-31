Thần Tài thương Phật Bà độ: 3 con giáp từ giờ đến Trung thu đi Nam có vàng, về Bắc có bạc, cứ bước một bước là nhặt được tiền, tha hồ tiêu pha không sợ hết

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 13:23

Tử vi học có nói, từ giờ đến Trung thu, những con giáp này sẽ được Thần Phật ở bên cạnh, tài vận liên tục lên hương, có cơ may kiếm tiền bạc tỷ

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, biết học hỏi và không ngừng tiến lên phía trước để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ nản lòng, ngược lại còn lấy sự thất bại làm bàn đạp tiến về phía trước. Người tuổi Mùi tin vào việc mọi sự cố gắng chăm chỉ đều được đền đáp xứng đáng, nhờ vậy mà họ bất chấp vấp ngã mà tìm kiếm hướng đi đúng đắn.

Tử vi học có nói, trong năm 2022, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều bất ngờ và những tháng cuối năm. Cụ thể, từ giờ đến Trung thu, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, công việc đến tài vận, mọi thứ đều có khởi sắc nhất định. Người tuổi Mùi vốn thông minh, vì vậy khi gặp được cơ hội sẽ phát huy ưu điểm, nhờ vậy mà cuối năm thành công vang dội. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, hay nắm bắt thời cơ để kiếm tiền bạc tỷ.

Thần Tài thương Phật Bà độ: 3 con giáp từ giờ đến Trung thu đi Nam có vàng, về Bắc có bạc, cứ bước một bước là nhặt được tiền, tha hồ tiêu pha không sợ hết - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong năm 2022, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều bất ngờ và những tháng cuối năm. Cụ thể, từ giờ đến Trung thu, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến với tính cách thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ không thích dối trá, lươn lẹo, cảm xúc luôn biểu hiện rõ trên gương mặt. Họ sống hòa đồng, biết quan tâm đến mọi người. Trong cuộc đời, con giáp này nhận được nhiều phúc báo. Khi gặp vấn đề cũng dễ được quý nhân giúp đỡ.

Từ giờ đến Tết Trung Thu, tài vận của người tuổi Thìn tiếp tục lên hương. Nếu làm công ăn lương thì hiệu quả công việc của bạn rất tốt, cơ hội thăng chức, tăng lương nắm chắc trong tầm tay. Làm kinh doanh, người tuổi Hợi phát tài phát lộc, một vốn bốn lời. Con giáp này thu về bộn tiền, đủ để lo cho gia đình họ một cuộc sống ấm no, viên mãn. Trong thời điểm này, người tuổi Thìn cũng gặp được quý nhân, có thêm cơ hội kiếm tiền, tích lũy của cải. Đối với người tuổi Thìn còn độc thân, vận đào hoa của họ tháng này sẽ hội tụ, dễ sinh hỷ tín.

Thần Tài thương Phật Bà độ: 3 con giáp từ giờ đến Trung thu đi Nam có vàng, về Bắc có bạc, cứ bước một bước là nhặt được tiền, tha hồ tiêu pha không sợ hết - Ảnh 2
Từ giờ đến Tết Trung Thu, tài vận của người tuổi Thìn tiếp tục lên hương. Trong thời điểm này, người tuổi Thìn cũng gặp được quý nhân, có thêm cơ hội kiếm tiền, tích lũy của cải. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống chân thành nên được nhiều người yêu quý cũng có người ganh ghét. Tuổi Tuất đã làm gì thì không dễ bỏ cuộc.

Thời gian gần đây, tài vận của tuổi Tuất không tốt, thậm chí bị tiểu nhân phá rối. Dù vậy càng gần đến Tết Trung thu, tuổi Tuất càng đón nhiều vận may, phú quý. Người tuổi này trong công việc gặp được quý nhân, sự nghiệp thăng tiến vù vù. Chỉ cần cố gắng hết mình, con giáp này muốn gì liền có đó.

Người kinh doanh được tín nhiệm, càng có nhiều đơn hàng cùng thu nhập lớn. Không chỉ bản thân cố gắng mà con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ. Càng về cuối năm thì tuổi Hợi càng có nhiều vận may, tiền vào nhà như nước sông Đà.

Thần Tài thương Phật Bà độ: 3 con giáp từ giờ đến Trung thu đi Nam có vàng, về Bắc có bạc, cứ bước một bước là nhặt được tiền, tha hồ tiêu pha không sợ hết - Ảnh 3

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống chân thành nên được nhiều người yêu quý cũng có người ganh ghét. Tuổi Tuất đã làm gì thì không dễ bỏ cuộc. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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