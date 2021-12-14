Công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 15/12/2021: Dần suôn sẻ, Thìn nản lòng, Hợi cần giữ bình tĩnh

Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà con giáp này ý thức được năng lực cũng như mục tiêu của mình đã hài hoà chưa. Bản mệnh không cần phải bận tâm quá nhiều, nhất là những người đang có tham vọng công danh, thi cử đỗ đạt cao.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này hứa hẹn sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bản mệnh biết phát huy năng lực của mình và nhận được những cơ hội khả quan.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Khả năng lãnh đạo tài tình và ứng biến linh hoạt giúp người tuổi Dần dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Có vô vàn các vấn đề rắc rối, trục trặc xảy đến trong công việc mà nguyên nhân chính là bởi vì con giáp này không tuân thủ đúng nguyên tắc đã đặt ra trước đó. Bản mệnh nên tìm đến những người có chuyên môn xin giúp đỡ thay vì tuỳ tiện làm theo ý mình.

Tuổi Thìn

Công sức và năng lực không được công nhận, cũng không mang lại thành tựu nổi bật dễ khiến tuổi Thìn nản lòng. Áp lực từ khối lượng công việc tăng đột ngột chỉ càng làm con giáp này trở nên bế tắc, bất lực.

Tuổi Tỵ

Hôm nay là một ngày khá dễ chịu và thư thái dành cho con giáp tuổi Dần khi có Thực Thần tương trợ, vì thế, bạn không có quá nhiều vấn đề căng thẳng phải xử lý. Nếu chẳng may bạn cần phải lưu tâm đến các giấy tờ văn bản về luật thì hãy xem xét chúng thật cẩn thận, thận trọng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh nhé.

Hôm nay là một ngày khá dễ chịu và thư thái dành cho con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Để tránh việc bạn cũng như mọi người chẳng đạt được hiệu quả như mong muốn trong công việc thì bạn nên kiểm soát lại cảm xúc và suy nghĩ của mình. Chấp nhận và đối mặt với thực tế để chọn ra những ý tưởng thực sự phù hợp để cùng bắt tay thực hiện đến cùng.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc hôm nay khởi sắc, việc chia sẻ tin tức công việc một cách hào phóng sẽ mang lại nhiều phần thưởng. Theo dự báo, công việc hôm nay tăng tiến, đừng nói chuyện phiếm, hãy cứ làm việc thôi, thành công sẽ đến sớm.

Tuổi Thân

Có vẻ như ngày hôm nay con giáp tuổi Thân đã sử dụng nguồn năng lượng mình có một cách không hiệu quả cho lắm. Tuy Thiên Ấn giúp bạn sáng tạo nhưng có phần hơi quá, bạn hô hào quá nhiều người tham gia và rồi bỏ bẵng, khiến cho mọi người mất đi thời gian, công sức.

Tuổi Dậu

Công việc hôm nay mệt mỏi, có quá nhiều việc chất đống, tuổi Dậu có vẻ chán nản, không muốn làm. Nếu hôm nay có cơ hội hãy thay đổi những gì mình đang làm hoặc nhảy việc, quyết đoán lựa chọn giúp bạn thăng tiến, được trọng dụng hơn nhiều.

Công việc hôm nay mệt mỏi, có quá nhiều việc chất đống, tuổi Dậu có vẻ chán nản, không muốn làm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất ngày thứ Tư lại rất tốt. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà công việc trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Nếu bạn làm việc theo nhóm, kết quả thu được còn tốt hơn.

Tuổi Hợi

Trong công việc, tuổi Hợi hãy nhớ giữ bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra. Dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng đừng nóng vội, nếu không hệ quả xấu sẽ đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.