Con giáp phát tài khiến nhiều người không đỡ được vào 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời.

Tuổi mão

Sang tháng 10 âm lịch, vận khí hanh thông bất ngờ, ngay từ ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão đã có cơ hội cải thiện vận trình tài lộc của mình.



Với người làm công ăn lương, bên cạnh mức thu nhập ổn định hàng tháng thì bạn có thể được nhận thêm tiền công, tiền thưởng nhờ vào các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ của mình.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, các dự án đầu tư từ trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả. Vào ngày đầu tháng này, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các mối đầu tư vừa phải, tuy không quá nhiều những cũng đủ để bạn trở nên dư dả hơn hẳn mọi người xung quanh.

Bên cạnh việc thu về lợi nhuận thì thời điểm này, các cơ hội đầu tư xuất hiện khá nhiều, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá.

Với những ai vừa mới khởi nghiệp, doanh thu bước đầu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Hãy tiếp tục chăm chỉ cố gắng, cách làm chậm mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ sở hữu tố chất lãnh đạo và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này rất nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế nhưng đôi khi cũng nóng nảy và hay nghi ngờ người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn trong công việc do tác động từ ngoại cảnh. Lúc này, họ cần bình tĩnh để có thể suy xét kỹ lưỡng và giải quyết vấn đề.

10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần rũ sạch tai ương, vận may tăng vọt. Nhờ tài năng hơn người, nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm may mắn, con giáp này thỏa chí tung hoành, sớm vươn lên vị trí cao trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi này liên tục thắng đậm trên thương trường, ký được nhiều hợp đồng có giá trị cao. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm, người tuổi này có thể tích cóp được khoản tiền kha khá, trở thành phú ông, phú bà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo