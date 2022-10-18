Con giáp phát tài khiến nhiều người không đỡ được vào 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch?

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 15:00

Bước qua tháng 10 âm lịch các con giáp nhận được nhiều hỉ lộc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời. 

Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

Tuổi mão

Sang  tháng 10 âm lịch, vận khí hanh thông bất ngờ, ngay từ ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão đã có cơ hội cải thiện vận trình tài lộc của mình.

Với người làm công ăn lương, bên cạnh mức thu nhập ổn định hàng tháng thì bạn có thể được nhận thêm tiền công, tiền thưởng nhờ vào các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ của mình.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, các dự án đầu tư từ trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả. Vào ngày đầu tháng này, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các mối đầu tư vừa phải, tuy không quá nhiều những cũng đủ để bạn trở nên dư dả hơn hẳn mọi người xung quanh.

Con giáp phát tài khiến nhiều người không đỡ được vào 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch? - Ảnh 1
Bên cạnh việc thu về lợi nhuận thì thời điểm này, các cơ hội đầu tư xuất hiện khá nhiều, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá.

Với những ai vừa mới khởi nghiệp, doanh thu bước đầu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Hãy tiếp tục chăm chỉ cố gắng, cách làm chậm mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ sở hữu tố chất lãnh đạo và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này rất nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế nhưng đôi khi cũng nóng nảy và hay nghi ngờ người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn trong công việc do tác động từ ngoại cảnh. Lúc này, họ cần bình tĩnh để có thể suy xét kỹ lưỡng và giải quyết vấn đề.

10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần rũ sạch tai ương, vận may tăng vọt. Nhờ tài năng hơn người, nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm may mắn, con giáp này thỏa chí tung hoành, sớm vươn lên vị trí cao trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi này liên tục thắng đậm trên thương trường, ký được nhiều hợp đồng có giá trị cao. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm, người tuổi này có thể tích cóp được khoản tiền kha khá, trở thành phú ông, phú bà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 56 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ