Con giáp nữ nào dù không xinh đẹp nhưng luôn được các chàng trai si mê?

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 10:19

Dù không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng các con giáp nữ dưới đây vẫn được các chàng trai si mê vì độ tinh tế và giỏi giang.

Tuổi Tỵ

Nữ tuổi Tỵ là một trong số những con giáp tự tin, thông minh, giỏi thể hiện bản thân và có sức quyến rũ đặc biệt đối với những người khác giới.

Phụ nữ tuổi này đủ dịu dàng để đàn ông phải "chết mê chết mệt" và cũng đủ can trường để nửa kia phải e sợ. Ngoài ra, sau khi kết hôn, con giáp này sẽ như ngọn lửa ấm dịu dàng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, nàng còn là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên "như diều gặp gió". Bởi vì, người chồng của quý cô tuổi Tỵ vốn đã là đại gia, lấy được con giáp này vận trình lại càng thêm vượng phát.

Tuổi Sửu

Sửu là người có duyên ngầm, dù không nổi bật bên ngoài nhưng lại có nét duyên bên trong mà chỉ có đàn ông mới nhìn ra được. Cách nói chuyện hài hước, hóm hỉnh của bạn thực sự khiến ngườ đối diện phải ấn tượng.

Con giáp nữ nào dù không xinh đẹp nhưng luôn được các chàng trai si mê? - Ảnh 1
Bạn có tài ngoại giao, tố chất nói chuyện làm bao người say đắm nên đàn ông chỉ có xếp hàng chạy theo. Khi bạn muốn người nào đó thì chắc chắn bạn sẽ có được họ vì bạn có cách là cho họ cảm thấy bạn thực sự xứng đáng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không phải người có ngoại hình nổi bật nhưng lại là mẫu phụ nữ nữ công gia chánh, đàn ông rất cần một người vợ như vậy. Người này hiền lành, ăn nói dễ nghe, thùy mị nết na hợp với người lớn nên đi đâu cũng được lòng người khác. Tính tình điềm đạm rất hợp để làm vợ và quán xuyến gia đình.

Đã thế Mão còn biết đối nhân xử thế, đối với đôi bên nội ngoại đều vô cùng chu toàn. Dù không phải người xinh đẹp gì nhưng đàn ông đã gặp là thích nhất là mẫu đàn ông truyền thống một chút.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Con giáp nào nổi tiếng nóng nảy bất đồng, cuộc sống gặp nhiều bất trắc vì phải trả giá?

Con giáp nào nổi tiếng nóng nảy bất đồng, cuộc sống gặp nhiều bất trắc vì phải trả giá?

Vì cái tính nóng nẩy của mình mà các con giáp dưới đây phải trả giá nhiều thứ.

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