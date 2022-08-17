Tuy học lực 'đội sổ' thời đi học nhưng lớn lên lại làm sếp tổng, cơ ngơi đồ sộ khiến mọi người nể phục là con giáp nào?

Theo tử vi , người tuổi Dần sinh vào tháng 10 Âm lịch (tháng Hợi) ngay từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người. Tuy nhiên, sự nổi trội của con giáp này không thể hiện ở việc học tập, thậm chí điểm số thời đi học của họ khá thấp, là một học sinh trung bình khá. Thế nhưng, họ lại trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa nhờ những trải nghiệm sống của riêng mình.

Trong công việc, bản mệnh là mẫu nhân viên chăm chỉ, cầu tiến và có tham vọng mạnh mẽ. Họ nhạy bén, linh hoạt, suy nghĩ táo bạo, khi áp dụng vào công việc lại đạt được thành tích bất ngờ. Chỉ cần tập trung, rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, tuổi Dần sẽ sớm nhận được thành quả xứng đáng.

Con giáp này tử nhỏ đã tự buôn chải mưu sinh, con tự xây dựng được những mối quan hệ xã giao từ rất sớm. Họ nỗ lực bằng chính sức mình để những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dậu đa phần đều có mệnh lý "không ổn định", có thăng có trầm, lúc chạm đỉnh vinh quang nhưng cũng có lúc rơi xuống đáy vực.

Dù con giáp này có tài trí, thông minh nhưng là kiểu "khôn vặt" nên thành công đạt được cũng chỉ nhỏ giọt, vẫn thiếu một bước quan trọng nữa.

Nhưng nếu là tuổi Dậu sinh vào tháng 3 âm lịch, tức tháng Thìn có ngũ hành thuộc Thổ, sẽ được trời phú cho sự trung thực, đáng tin. Lại thêm Thổ sinh Kim, con giáp này là người biết yêu thương gia đình, có hiếu với cha mẹ, thấu hiểu những vất vả của đấng sinh thành.

Cách đối nhân xử thế của tuổi Dậu sinh vào tháng 3 khá khách sáo, dù thân nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Họ có thể xây dựng cho bản thân những mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp, tuy nhiên lại là quan hệ đôi bên cùng có lợi, bạn bè thân thiết không có mấy người. Cho nên, con giáp này phải tự lực cánh sinh trong mọi tình huống sẽ chắc chắn hơn là dựa dẫm vào ai đó.

Thời đi học, họ không hẳn là học sinh cá biệt nhưng cũng không nằm trong top những học trò đạt thành tích xuất sắc được thầy cô ưu ái. Họ khá mờ nhạt trong một tập thể lớp học, các môn học chỉ đạt điểm số trung bình khá mà thôi.

Hơn nữa, họ đều thuộc dạng học sinh "nghịch ngầm", ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng thực tế ẩn giấu rất nhiều trò nghịch ngợm phản nghịch. Chính vì thế, rất khó để nhìn ra được tài năng của họ trong những năm tháng còn trẻ. Vậy nhưng, điều này cũng không thể ngăn cản quá trình kiếm tiền làm giàu của con giáp này khi trưởng thành.

Nhiều người còn nhận xét đùa rằng, đầu óc thông minh của con giáp này đều dành cho việc làm giàu cả rồi, việc học tập rất bình thường. Khi bước chân vào xã hội, tuổi Dậu sinh tháng 3 âm lịch cũng không mất đi sự ổn trọng sẵn có của bản thân. Họ là người dám làm dám chịu, biết chấp nhận được - mất, dù thất bại cũng không nản chí.

Châm ngôn sống của người này là "1 điều nhịn là 9 điều lành", "dĩ hòa vi quý". Họ có thể rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại rất hào phóng với bạn bè và người thân. Đó là lý do mọi người rất thích hợp tác với con giáp này. Quá trình hợp tác đôi bên cùng có lợi như vậy sẽ mang đến cho bản mệnh rất nhiều lợi ích béo bở. Chỉ có ai "chê tiền" mới bỏ lỡ những cơ hội mười mươi như vậy, còn không thì hầu hết đều biết cách nắm bắt để kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh tháng 5 âm lịch (tháng Ngọ) khó ngồi yên một chỗ để có thể tập trung vào sách vợt, do vậy thành tích học tập thời trẻ cũng không được tốt. Tuy vậy, con giáp này chú trọng thực hành hơn là lý thuyết suông.

Chỉ cần được làm việc, họ lập tức phát huy hết sức, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm cách thích nghi rất nhanh. Con giáp này rất nhanh nhạy và sáng tạo, có trí tưởng tượng bay cao bay xa. Họ luôn biết ăn nói và hành động để biến ý tưởng thành thực tế. Lại thêm tính kiên trì, bản mệnh vô cùng thích hợp để gây dựng sự nghiệp, đặc biệt là theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Nhiều người rất dễ nản chí khi bỏ vốn ra nhưng không thu về lợi nhuận như mong muốn. Song thua thiệt hay thất bại ban đầu sẽ chỉ càng khiến tính khí ngang ngược của con giáp này trỗi dậy, quyết không bỏ cuộc.

Do vậy, dù không có thành tích học tập xuất sắc nhưng tuổi Mùi chắc chắn sẽ gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!