Con giáp nào tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác đổ cuối tháng 7?

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 10:43

Theo tử vi 12 con giáp, có đến 3 con giáp may mắn sắp tới tiền lộc đổ ào ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng trong những ngày cuối tháng 7 này.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi dự đoán, những người tuổi Dậu tự khởi nghiệp trong thời gian những ngày cuối tháng này sẽ liên tiếp tạo nên những kỳ tích. Dậu đã xác định con đường đi phía trước sẽ rất khó khăn nhưng họ luôn biết cách gây dựng nên tương lai thành công của riêng mình. Nhờ vậy mà thời gian tới, con giáp này sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi.

Những ngày còn lại của tháng 7/2022, Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho công việc dễ bề thăng tiến. Gia đạo cũng gặp nhiều điều tốt lành, thời gian này tiền không chảy ra ngoài mà còn tăng lên một cách nhanh chóng. Cuộc sống trở nên giàu sang, nợ nần có nhiêu cũng trả đủ trong giai đoạn này. 

con giap 1
Những ngày còn lại của tháng 7/2022, Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho công việc dễ bề thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận may đeo bám không buông sẽ giúp người tuổi Sửu gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Càng chăm chỉ, siêng năng Sửu càng được cấp trên đáng giá cao, đồng nghiệp kiêng nể bội phần. Tuy nhiên, chỉ chừng đó là chưa đủ với tham vọng của con giáp này bởi trong Sửu luôn muốn có nhiều hơn nữa vì vậy con giáp này sẽ không ngừng cố gắng để đạt được điều mình muốn. 

Trong thời gian này, bản mệnh là một trong những con giáp có quyết tâm nhất, sự tài năng và may mắn trong năm Nhâm Dần sẽ giúp Sửu có được thời cơ trời cho. Đổi đời trong những ngày cuối tháng, giàu bất thình lình chính là phúc phần trời ban cho con giáp này.

con giap 2
Trong thời gian này, bản mệnh là một trong những con giáp có quyết tâm nhất, sự tài năng và may mắn trong năm Nhâm Dần sẽ giúp Sửu có được thời cơ trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành lương thiện, nhưng không hề thiếu sự khôn ngoan. Hợi là kiểu người gan dạ, dám dấn thân, có khát vọng đổi đời, có gan làm giàu nên nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm tiền nhiều của dư dả hơn người.

Tử vi 12 con giáp dự báo, những ngày cuối tháng 7 tới đây đường công danh sự nghiệp của Hợi sẽ có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình. Trong thời gian tới, con giáp này đạt được kết quả như mong đợi, chỉ cần tiến hành theo quy định mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đường tình duyên cũng vì thế mà hưởng lây khi người tuổi Hợi sẽ có đời sống tình cảm vô cùng viên mãn, hạnh phúc, thoải mái cuộc sống thăng hoa dư dả.

con giap 3
Tử vi 12 con giáp dự báo, những ngày cuối tháng 7 tới đây đường công danh sự nghiệp của Hợi sẽ có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 5 ngày tới (26/7 - 30/7), 'thời cơ chỉ đến một lần', 3 con giáp giàu có bất thình lình, tiền đổ về túi như thác đổ, sự nghiệp bước sang chương mới, tình duyên hạnh phúc viên mãn

Tử vi 5 ngày tới (26/7 - 30/7), 'thời cơ chỉ đến một lần', 3 con giáp giàu có bất thình lình, tiền đổ về túi như thác đổ, sự nghiệp bước sang chương mới, tình duyên hạnh phúc viên mãn

Tử vi 5 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn giàu có bất thình lình, tài lộc dồi dào, tiền về tới tay như thác đổ, sự nghiệp thành công mãn nhãn, cuộc sống thuận lợi đủ đường, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2022 tử vi năm Nhâm Dần 2022 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn