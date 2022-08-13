Con giáp nào nổi tiếng thẳng thắn nên luôn được bạn bè tín nhiệm?

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 22:20

Thẳng thắng thường thua thiệt nhưng nó lại không áp dụng với các con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách rất thẳng thắn, có sao nói vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bóng gió hay mỉa mai người khác.

Họ cho rằng tính cách bộc trực này là một trong những đức tính rất tốt đẹp mà mỗi người đều nên rèn luyện, là điều kiện để duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa con người với con người. Nếu ai làm việc gì sai trái, họ sẽ góp ý trực tiếp ngay chứ không bao giờ mỉa mai, chế giễu người ta, khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Thế nhưng con giáp này cũng là một người vô cùng tinh tế, họ hiểu rằng khi nào thì mình nên nói trực tiếp cho người khác hiểu, còn khi nào thì nên dặn dò, góp ý khi chỉ có đôi bên để tránh đối phương khó xử.

Chính vì tính cách thẳng thắn nhưng tinh ý này nên họ được rất nhiều người yêu mến và tin tưởng. Mỗi khi ai đó gặp vấn đề gì khó khăn, không giải quyết được, người ta thường nghĩ đến việc tìm gặp người tuổi Thìn để xin ý kiến. Theo tử vi, với những quan điểm thẳng thắn và tỉnh táo, người tuổi này có thể giúp người khác mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của người tuổi Mùi lạc quan và tích cực. Con người họ thực thà chất phát, làm việc cần cù chăm chỉ, vừa lấy đại cục làm trọng lại vừa có thể chịu được cực khổ. Khi thời cơ đến, người tuổi Mùi nhất định sẽ xuất chúng hơn người.

Con giáp nào nổi tiếng thẳng thắn nên luôn được bạn bè tín nhiệm? - Ảnh 1
Gần đây, người tuổi Mùi nhận được một khoản tiền tài từ trên trời rơi xuống. Trong tháng này tài vận của họ bộc phát, tiền vô như nước. Sự nghiệp một bước lên mây, cuộc sống sau này nhất định là đại phúc đại quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một con giáp thẳng thắn, họ nghĩ gì nói nấy, chẳng bao giờ vòng vo khiến người khác phải đoán già đoán non. Họ không thể hiểu được vì sao có những người cứ phải phức tạp hóa vấn đề, dùng những cách diễn đạt khiến người khác chẳng thể nào hiểu nổi.

Nếu gặp người nào có cách nói chuyện vòng vo, không đúng trọng điểm, không đúng sự thật, con giáp này sẽ cảm thấy rất khó chịu và tìm cách góp ý ngay.

Thực ra có đôi khi, những lời nói dối có động cơ tốt đẹp thường đem lại tác dụng lớn hơn những lời nói thật quá phũ phàng nhiều, vì thế, con giáp này cũng nên học cách ăn nói uyển chuyển hơn, đặc biệt là khi an ủi người khác.

Nếu người khác gặp vấn đề gì hoặc sai sót ở đâu, bản mệnh nên dùng cách góp ý nhẹ nhàng thì sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn nhiều. Có những khi, tính cách quá mức thẳng thắn, bộc trực sẽ đẩy người khác rơi vào tình trạng khó xử hoặc  tổn thương đấy.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

Tháng cô hồn cận kề, xui xẻo mặc ai các con giáp dưới đây vận nhận tài lộc đều đều.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 51 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 16 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 57 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026