Con giáp nào nổi tiếng thẳng thắn nên luôn được bạn bè tín nhiệm?

Thẳng thắng thường thua thiệt nhưng nó lại không áp dụng với các con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có tính cách rất thẳng thắn, có sao nói vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bóng gió hay mỉa mai người khác.



Họ cho rằng tính cách bộc trực này là một trong những đức tính rất tốt đẹp mà mỗi người đều nên rèn luyện, là điều kiện để duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa con người với con người. Nếu ai làm việc gì sai trái, họ sẽ góp ý trực tiếp ngay chứ không bao giờ mỉa mai, chế giễu người ta, khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng con giáp này cũng là một người vô cùng tinh tế, họ hiểu rằng khi nào thì mình nên nói trực tiếp cho người khác hiểu, còn khi nào thì nên dặn dò, góp ý khi chỉ có đôi bên để tránh đối phương khó xử.

Chính vì tính cách thẳng thắn nhưng tinh ý này nên họ được rất nhiều người yêu mến và tin tưởng. Mỗi khi ai đó gặp vấn đề gì khó khăn, không giải quyết được, người ta thường nghĩ đến việc tìm gặp người tuổi Thìn để xin ý kiến. Theo tử vi, với những quan điểm thẳng thắn và tỉnh táo, người tuổi này có thể giúp người khác mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề. Tuổi Mùi

Cuộc sống của người tuổi Mùi lạc quan và tích cực. Con người họ thực thà chất phát, làm việc cần cù chăm chỉ, vừa lấy đại cục làm trọng lại vừa có thể chịu được cực khổ. Khi thời cơ đến, người tuổi Mùi nhất định sẽ xuất chúng hơn người. Gần đây, người tuổi Mùi nhận được một khoản tiền tài từ trên trời rơi xuống. Trong tháng này tài vận của họ bộc phát, tiền vô như nước. Sự nghiệp một bước lên mây, cuộc sống sau này nhất định là đại phúc đại quý. Tuổi Mùi Người tuổi Mùi cũng là một con giáp thẳng thắn, họ nghĩ gì nói nấy, chẳng bao giờ vòng vo khiến người khác phải đoán già đoán non. Họ không thể hiểu được vì sao có những người cứ phải phức tạp hóa vấn đề, dùng những cách diễn đạt khiến người khác chẳng thể nào hiểu nổi. Nếu gặp người nào có cách nói chuyện vòng vo, không đúng trọng điểm, không đúng sự thật, con giáp này sẽ cảm thấy rất khó chịu và tìm cách góp ý ngay.



Thực ra có đôi khi, những lời nói dối có động cơ tốt đẹp thường đem lại tác dụng lớn hơn những lời nói thật quá phũ phàng nhiều, vì thế, con giáp này cũng nên học cách ăn nói uyển chuyển hơn, đặc biệt là khi an ủi người khác.



Nếu người khác gặp vấn đề gì hoặc sai sót ở đâu, bản mệnh nên dùng cách góp ý nhẹ nhàng thì sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn nhiều. Có những khi, tính cách quá mức thẳng thắn, bộc trực sẽ đẩy người khác rơi vào tình trạng khó xử hoặc tổn thương đấy. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-noi-tieng-thang-than-nen-luon-duoc-ban-be-tin-nhiem-489381.html