Con giáp nào nổi tiếng bạc tình, dù đã có người yêu thì chuyện đó cũng chẳng thể ngăn họ thay lòng đổi dạ?

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 13:17

Bởi chỉ cần xuất hiện cô gái xinh đẹp hơn người yêu mình là họ lập tức muốn theo đuổi cho bằng được mới thôi.

Tuổi Tý

Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì nhất thời, đó là lời ngụy biện của đàn ông tuổi Tý. Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người tùy tiện, sống theo cảm hứng. Khi họ yêu thì nồng nhiệt cháy bỏng vô cùng, tưởng chừng có thể lên trời hái sao xuống tặng cho cô gái của lòng mình.

 

Nhưng là con giáp dễ thay lòng đổi dạ bậc nhất, không biết nam tuổi Tý đã khiến bao nhiêu cô gái phải khóc ròng. Bởi lẽ mới hôm trước còn yêu đương nồng nàn là thế, hôm sau tỉnh dậy bỗng nhiên anh ta thấy mình đã hết yêu, chẳng còn chút cảm xúc gì với cô gái ấy nữa. 

 

Những lúc như vậy, nếu anh ta đã nói lời chia tay thì bạn chớ nên cố gắng níu kéo làm gì. Dù có van nài, xin xỏ ra sao thì cũng chỉ khiến cho mình trở nên hèn mọn trong tình yêu mà thôi, hoàn toàn chẳng thể nào níu kéo được trái tim anh ta trở lại.

 

Đàn ông tuổi Tý một khi đã thay lòng đổi dạ thì vô cùng kiên quyết, chẳng để cho mình hay đối phương có được đường lui. Họ sẽ đi tìm cho mình một con mồi mới, một cô gái có thể khơi gợi nên cảm giác mới mẻ, yêu đương nồng cháy trong họ nhanh thôi.

 

Tuổi Thân

Con giáp này luôn nghĩ mình là người có tấm lòng bao la, lại là người yêu cái đẹp nên chỉ cần nhìn thấy cô gái nào vừa mắt là họ đều thích. Người ta vẫn nói, muốn giữ được trái tim của đàn ông thì phải giữ được dạ dày của họ, nhưng tất cả đều sai với đàn ông tuổi Thân nhé.

Con giáp nào nổi tiếng bạc tình, dù đã có người yêu thì chuyện đó cũng chẳng thể ngăn họ thay lòng đổi dạ? - Ảnh 1
Với đàn ông tuổi Thân thì dù bạn có nấu nướng khéo léo ngon lành đến đâu cũng chẳng thể giữ được trái tim họ khi họ đã muốn ra đi. Một khi họ đã quyết nhất định sẽ bỏ lại tất cả.

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi, đàn ông tuổi Hợi là người cực kì háo sắc, họ chỉ thích những cô gái xinh đẹp mĩ miều mà thôi. Có lẽ chẳng phải vô lý khi vì tội háo sắc, dám trêu ghẹo Hằng Nga mà Trư Bát Giới bị đày xuống nhân gian dưới hình dáng đó. Khi đứng trước những cô gái xinh đẹp, họ chẳng thể giữ nổi mình.

 

Nếu đã có người yêu thì chuyện đó cũng chẳng thể ngăn họ thay lòng đổi dạ, bởi chỉ cần xuất hiện cô gái xinh đẹp hơn người yêu mình là họ lập tức muốn theo đuổi cho bằng được mới thôi.

 

Đàn ông tuổi này sẽ chẳng quan tâm đến tình cảm giữa 2 người ra sao, dù cho yêu đương sâu đậm cũng chẳng hề gì, dứt bỏ cũng chẳng có gì áy náy. Có thể nói, anh ta là kẻ bạc tình bậc nhất, cái gì cũng đặt mình lên trên hết, ích kỉ vô cùng. 

 

Đứng trước người đẹp, tất cả những chuyện đó đều không quan trọng. Họ chính là những kẻ tuyệt tình, nói chia tay là chia tay, chẳng quan tâm đối phương đau lòng, tổn thương ra sao, chỉ cần có đối tượng mới là họ sẽ lại vui vẻ theo đuổi tình mới mà thôi.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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