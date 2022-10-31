Tháng 11/2022, 3 con giáp sau chung số mệnh đỏ bạc đen tình, tài vận luỹ tiến nhưng tình trường ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 14:49

Dưới đây là top những con giáp được mệnh danh là những đại gia tiền bạc nhưng lại là 'kẻ thất bại' trong tình yêu.

Tuổi Mùi

 

Tử vi tháng 11/2022 của người tuổi Mùi nhìn chung mọi thứ vẫn khá sáng. Công việc đạt kết quả không tồi dù quá trình tiến hành cũng vấp váp không ít trở lực. Nữ mệnh dễ dàng nắm bắt cơ hội và gặt hái thành công hơn nam mệnh.

 

Nhìn chung sự nghiệp chưa có sự tiến triển mang tính chất đột phá, mọi thứ đều đều, đôi khi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không xác định được phương hướng nên làm việc thiếu hiệu quả.

 

Vận may về tài lộc không nhiều, thu nhập tuy có nhưng không tới mức xuất sắc. Với những ông/bà chủ, cảm giác một tháng chật vật, duy trì tình hình kinh doanh ổn định đã khó, có được sự đột phá lại càng khó hơn. Tình cảm gặp sóng to gió lớn, rất tẻ nhạt, đôi bên cần dành thời gian sẻ chia, tránh phát sinh mâu thuẫn.

 

Tuổi Tỵ

Tỵ thông minh giỏi giang bậc nhất, tài hoa cũng hơn người. Trong công việc, bạn luôn được lòng tất cả mọi người, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tài chính cũng vô cùng khởi sắc, tiền đổ về tiêu xài không hết. Tuy nhiên đường tình duyên của bạn lại gặp khá nhiều trắc trở.

Tháng 11/2022, 3 con giáp sau chung số mệnh đỏ bạc đen tình, tài vận luỹ tiến nhưng tình trường ảm đạm - Ảnh 1
Những người bạn gặp đều lừa dối và lợi dụng bạn. Vì vậy bạn phải chịu nhiều tổn thương khi còn trẻ, đến năm 30, mọi chuyện với bạn mới êm đềm hơn. Tuy nhiên con đường hôn nhân của bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn, cần kiên nhẫn để vượt qua. 

 

Tuổi Ngọ

 

Vận trình tháng 11/2022 của người tuổi Ngọ chuyển hướng tốt đẹp ở mọi phương diện. Tiến trình công việc thuận lợi hơn so với tháng trước, gặt hái thành công nhất định. Một số khó khăn nhanh chóng bị đẩy lùi, bản mệnh nhìn thấy cơ hội phát triển, tiến hành “đánh nhanh thắng nhanh”.

 

Tài vận bình ổn, tốc độ gia tăng tài lộc ngày càng nhanh. Bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra lựa chọn sáng suốt sẽ bỏi túi không ít tiền của. Phương diện tình cảm phong phú dạt dào nhưng vẫn có dấu hiệu thu hút đào hoa xấu, đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi.

 

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