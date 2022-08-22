Con giáp nào may mắn được quý nhân chọn mặt tặng vàng, trúng tiền tỷ dịp Tết trung thu tới?

Các con giáp dưới đây nhân được tiền lì xì bạc tỷ vào dịp Tết trung thu.
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Tuổi Mão
Người tuổi Mão không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Từ dịp Trung Thu này trở đi, tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ gặp lận đận đặc biệt vào hai tháng trước. Do có sao xấu vây quanh cung tài lộc nên nhiều người khó bắt được vận may, lại không được quý nhân giúp đỡ. Họ thường bị quấy rầy bởi những kẻ nhỏ nhen, ghen ăn tức ở, khiến cho mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Từ Tết Trung thu trở đi, con giáp tuổi Ngọ đã được chiếu sáng bởi những ngôi sao may mắn. Đây là lúc thời cơ đến, vận may về. Những nỗ lực trước đó của con giáp tuổi Ngọ cuối cũng cũng gặt hái được những thành quả rực rỡ, dành được những phần thưởng xứng đáng.
Tuổi Tỵ
Trong nửa cuối năm 2022, tuổi Tỵ phải chịu không ít áp lực từ phía gia đình và công việc khiến con giáp này trở nên đau đầu, mệt mỏi thậm chí có ý định buông xuôi. Nhưng bằng tất cả ý chí kiên định, sự quyết tâm bản thân đặt ra, tuổi Tỵ đã bước qua thách thức một cách ngoạn mục.
Phần thưởng đền đáp xứng đáng cho tinh thần ấy chính là vào dịp Trung Thu này, Tương Quan nghênh đón Hỷ Tài đem đến cho tuổi Tỵ một nguồn thu nhập dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú rắn.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm