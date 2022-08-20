Top 3 con giáp nữ may mắn hết phần vì có số lấy chồng đại gia?

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 22:00

Số trời đã định, các con giáp nữ dưới đây sống sung sướng, chỉ đợi chồng đem tiền về.

Nữ tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu là người coi trọng vật chất. Khi tìm bạn đời họ đưa ra tiêu chí rõ ràng đó là phải đẹp trai và giàu có. Vì vậy nếu đàn ông không giàu họ sẽ không lấy làm chồng.

Từ ngoại hình cho tới tính cách, nữ tuổi Dậu cố tình chiều theo sở thích của người giàu. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của nữ tuổi Dậu có lúc thăng trầm, phải trải qua nhiều mối tình mới tìm được người chồng giàu có. Sau khi kết hôn, Dậu được chồng cưng chiều hết mức, hưởng một cuộc sống giàu có, sung túc.

Nữ tuổi Mùi 

Sự trí tuệ, khôn khéo và khí chất thanh cao của người tuổi Mùi khiến họ trở nên rất đặc biệt với đàn ông giàu có. Bởi lẽ, môi trường làm việc giúp đàn ông quen biết rất nhiều phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Tuy nhiên, hiếm ai chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy được nét sang trọng, tinh tế và thanh lịch như Mùi.

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Từ lời ăn, tiếng nói, ngay cả cách ăn mặc cũng giúp người khác nhận biết khí chất hiếm có khó tìm ở Mùi. Có thể, những đại gia cưới vợ tuổi Mùi là bởi si mê trí tuệ, cách đối nhân xử thế của nàng.

 Tuy nhiên, càng chung sống Mùi càng cuốn hút, mê hoặc chồng bởi bản lĩnh kiên định trong công việc, thấu hiểu trong đời sống vợ chồng chu đáo trong nuôi dạy và chăm sóc con cái. Càng về hậu vận, Mùi càng được chồng yêu, con quý, cuộc đời đầy ắp hạnh phúc yêu thương.

Nữ tuổi Mão

Nữ tuổi Mão vốn tính hiền lành, dễ mến. Họ có ngoại hình nổi bật, xinh đẹp nên dễ khơi dậy mong muốn được che chở của đàn ông. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mão rất đặc biệt trong tình yêu và biết nhường nhịn nên đàn ông thích kết giao với họ.

Sau khi kết hôn, nữ tuổi Mão không chỉ có được tình yêu của chồng mà còn nhận được sự hậu thuẫn đắc lực từ khối tài sản của chồng. Có thể nói cô là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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