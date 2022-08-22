Con giáp nào hoan hỉ đón tin vui vào nhà, con giáp nào vận trình đen đủi trong tháng 9 dương lịch sắp tới?

Người tuổi Sửu rất thực dụng, chịu khó, không ngại vất vả. Họ có tinh thần làm việc hăng say, luôn rất nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc và rất chăm chỉ.

Bước sang tháng 9, người tuổi Sửu chắc chắn tạo được sự khác biệt, gặt hái được thành quả tốt trong sự nghiệp, có cơ hội thăng tiến, đồng thời tài lộc vô cùng vượng. Cuộc sống của họ trong thời gian tới thuận buồm xuôi gió, vận may liên tiếp ập đến.

Nhờ những đức tính tốt mà con giáp tuổi Sửu dễ được quý nhân giúp đỡ ở nơi làm việc, lọt vào "mắt xanh" của những nhà lãnh đạo. Con giáp tuổi Sửu cũng là người có thể đảm đương những trọng trách quan trọng và cơ hội, may mắn cũng sớm đến với họ. Sự nghiệp của họ nhờ sự đánh giá cao của lãnh đạo mà có khả năng thăng tiến, tăng lương.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần từ nhỏ đã biết suy nghĩ, tính cách độc lập, làm việc chăm chỉ. Nhờ đó, họ rất dễ đạt được thành công, có được những kết quả ấn tượng ấn tượng trong công việc. Con giáp tuổi Dần cũng là những người rất chân thành và nồng hậu. Họ đối xử với bạn bè rất có nghĩa khí, đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Bước sang tháng 9, những người cầm tinh con giáp tuổi Dần nhất định có vận may nở rộ, sự nghiệp khởi sắc, công việc đạt kết quả tốt, tài lộc cũng từ đó mà ập đến. Thời gian tới, người tuổi Dần sẽ liên tiếp gặp may mắn, đón niềm vui.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong tháng 9 dương gặp nhiều khó khăn, không được chủ quan khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì bởi khoảng thời gian này sẽ dễ gặp tiểu nhân lợi dụng. Công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, bản mệnh cảm thấy mơ hồ về con đường mình đang đi.

Tiền bạc có thể được cải thiện đôi phần nhưng lại dễ mất bởi lòng tin người. Tình hình sức khỏe người tuổi Tý cũng không được như mong muốn, bởi bạn thường xuyên trong tình trạng uể oải, làm việc khó tập trung, hay cảm thấy đau đầu chóng mặt.

Về tình cảm, bạn sẽ gặp những thăng trầm trong khoảng thời gian này, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử. Hãy nhớ cái tôi cao đôi lúc chính là lý do của nhiều sự đổ vỡ trong tình yêu cũng như hôn nhân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!