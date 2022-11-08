Con giáp nào giỏi nuôi dạy con khôn khéo, không thành danh cũng thành người có ích cho xã hội?

Thìn yêu con, chiều con nhưng mọi thứ nằm trong giới hạn cho phép. Mọi đòi hỏi của con cái đều phải đưa ra lý do chính đáng mới được “xem xét” và giải quyết.

Chính vì vậy mà con cái của người tuổi Thìn từ nhỏ đã biết yêu thương cha mẹ, ông bà và người lớn tuổi. Khi trưởng thành, chúng có bản lĩnh tạo dựng cuộc sống riêng, tiềm lực tài chính vững mạnh và không quên báo hiếu cha mẹ. Con giáp tuổi Thìn đa phần là người có trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa, nhìn rộng ra các vấn đề, có kinh nghiệm giáo dục con cái rất khéo léo và thông minh.

Phương pháp giáo dục của Thìn có lợi cho sự phát triển của con cái để con có tố chất tâm lý mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và tươi tắn. Đặc biệt Thìn dạy con luôn biết ơn những điều cuộc sống và người xung quanh trao tặng cho mình.

Họ không bao giờ ép con làm những việc mà con không thích. Họ sẽ phân tích, giảng giải để con hiểu ra mặt tốt - xấu của vấn đề, sau đó để con tự đưa ra lựa chọn của mình. Còn bản thân họ vào lúc này sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, uốn nắn con những điều hay lẽ phải.

Nhờ bí quyết nuôi dạy con khéo léo như vậy, những người tuổi Thìn thường được hưởng tuổi già an nhàn, phúc khí bên con cháu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, người tuổi Tỵ vốn có sự linh hoạt, điềm tĩnh. Họ sống thực tế nhưng cũng có ước mơ, hoài bão lớn. Điều quan trọng là tuổi Tỵ có thể hiện thực hóa những mong muốn của mình. Đây là điều mà không phải ai cũng làm được.

Tuổi Tỵ có tinh thần thép, có khả năng tập trung làm việc để đạt hiệu suất cao vì vậy họ không bao giờ để thời gian lãng phí. Khi có con, người này dành hết sự quan tâm và tình thương cho đứa trẻ. Cách nuôi dạy con của tuổi Tỵ không cao siêu nhưng mang lại hiệu quả tốt.

Họ có thể khéo léo xử trí nhiều tình huống khác nhau trong quá trình nuôi dạy con cái. Người này biết suy nghĩ, lập kế hoạch và tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với tính cách của con.

Cha mẹ tuổi Tỵ không phải là người hay nói chuyện, tâm sự với con cái nhưng không vì thế mà họ hời hợt, không quan tâm đến đứa con. Họ thuộc kiểu người âm thầm quan sát và ghi nhớ từng chi tiết về con.

Tuy không can thiệp vào hành vi của trẻ nhưng cha mẹ tuổi Tỵ luôn đặt ra những giới hạn nhất định. Khi trẻ có những hành động vượt quá giới hạn, cần uốn nắn thì họ sẽ can thiệp, chỉ cho con đâu là đúng, đâu là sai. Đây là cách cha mẹ tuổi Tỵ khiến con tâm phục khẩu phục và biết cách sửa sai.

Với phương pháp dạy con đúng đắn, đứa trẻ không chỉ tài giỏi, có khả năng gây dựng nghiệp lớn mà còn hiếu thuận, mang đến nhiều phú quý, biết chăm lo cho cha mẹ khi về già.

Tuổi Ngọ

Ngọ có tính cách vui vẻ, nhiệt tình và có trái tim ấm áp. Họ cũng là người có ý chí kiên cường, không chùn bước trước khó khăn. Tinh thần mạnh mẽ của Ngọ đã truyền cảm hứng cho các con họ.

Tuy yêu thương con cái nhưng cha mẹ tuổi Ngọ cũng rất nghiêm khắc với con. Trong khi luôn cố gắng sống mẫu mực để làm tấm gương tốt cho con, họ cũng sẽ tùy thời sửa chữa những thói quen xấu của trẻ, uốn nắn con đi đúng đường.

Cha mẹ tuổi Ngọ luôn chú trọng việc trò chuyện với con cái, dạy con cách biết bày tỏ cảm nghĩ của bản thân thật là chính xác, cũng như luôn giữ trạng thái tinh thần lạc quan khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, không chùn bước trước lời dị nghị của người ngoài.

Họ hiểu rằng, cách giáo dục con cái đúng đắn không phải là thuyết giảng, trách mắng suốt ngày mà trước hết hãy quan sát điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của trẻ, sau đó chọn phương pháp có lợi nhất cho trẻ. Nhờ vậy, con cũng dễ dàng tiếp thu, đạt nhiều thành tựu to lớn khi lớn lên, trở thành người có ích với xã hội.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!