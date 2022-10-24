Con giáp nào được mệnh danh là 'đại gia ngầm chính hiệu', tuổi hoàng kim phất lên như diều gặp gió?

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là người phóng khoáng, thoải mái trong chuyện tiền bạc. Thế nên, họ có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ đa dạng. Họ cũng chẳng ngại đưa tay ra giúp đỡ khi bạn khó khăn. Tuy nhiên, những người tuổi Dần có cách ăn nói thực sự không được thu hút người khác. Họ thích nói thẳng, nói thật nên nhiều khi mất lòng người. Tuổi Dần cũng không thích bó buộc bản thân mình trong khuôn khổ nào cả, thành ra nhiều khi người ta nhìn vào chỉ thấy giống người chưa trưởng thành.

Dự báo tử vi , thời điểm tuổi 30 cũng chính là lúc “hoàng kim” khi tuổi Dần liên tục kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió. Nhưng, có một điểm đặc biệt là tuổi Dần không thích phô trương, khoe khoang thậm chí đôi khi hay than vãn khó khổ. Dù giàu có đến thế nào thì họ vẫn thế, đơn giản và rất khiêm tốn, không muốn ai biết mình giàu có.

Tuy vậy, tuổi Dần lại là những người thuộc tuýp mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Những người tuổi Dần lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, một khi đã làm là làm tới cùng. Chính tính cách này đã giúp họ thành công, nếu là nhân viên thì cũng thăng tiến nhanh vì được lòng sếp, vì hiệu quả công việc tốt.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người nổi tiếng với sự đơn giản, không thích cầu kì. Đã thế những người cầm tinh con mèo còn hiền lành, nhút nhát, khoe khoang là chuyện chẳng bao giờ có ở những người này. Vậy nên, ngay lần gặp đầu tiên, nhiều người lầm tưởng người ta không biết gì cũng chẳng làm gì nên hồn. Nhưng có một thực tế tuổi Mão thường hay làm sếp. Thế nên, họ thường bị cho là dựa hơi hoặc quan hệ gì đó mà thăng chức.

Tuy vậy, chỉ cần sau một thời gian tiếp xúc chúng ta sẽ nhận ra, dù họ không nói nhiều nhưng rất điềm tĩnh. Khi có chuyện, họ bình tĩnh nghĩ cách xử lý chứ không hoảng loạn. Chính vì thế, thành công trong sự nghiệp là điều tất yếu vì những sai sót trong công việc cực kì ít khi xảy ra với những người tuổi Mão.

Cơ hội thăng tiến cao cũng đồng nghĩa với việc tiền tài ùn ùn kéo tới với những người tuổi Mão. Hơn nữa, tuổi Mão sinh ra vốn đã có phúc khí giàu sang, dù nền tảng gia đình không phải là loại phú quý nhưng vì cố gắng nỗ lực cùng với khả năng kiếm tiền giỏi thì sớm muộn gì họ cũng trở thành người giàu.

Thế nên, đừng bị vẻ bên ngoài của họ đánh lừa, Mão không thích trưng diện không đồng nghĩa với việc nghèo khổ, trong nhà họ có cả núi tiền núi bạc đó nha!

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo thường dễ tính, bao dung và chẳng bao giờ chấp vặt những chuyện cỏn con. Chỉ cần lỗi lầm đó không quá lớn thì họ hoàn toàn có thể bỏ qua. Họ cũng không bao giờ nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián gì, tất cả những gì họ làm chỉ là quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Nhờ bản tính này mà những người tuổi Hợi cực kì được lòng người, từ sếp tới đồng nghiệp ai cũng yêu mến, kính trọng.

Những mối làm ăn cũng từ đó mà kéo tới ầm ầm. Đã thế, những người tuổi Hợi lại còn rất hay gặp may mắn nữa. Trong cuộc đời của họ, cái gọi là trắc trở, gập ghềnh hầu như không có. Thế nhưng, điểm cộng của những người này chính là dù có bạc tỷ cũng không bao giờ thích khoe khoang. Họ giàu có một đời, công thành danh toại, tiền bạc không thiếu nhưng cực kì giản dị. Thế nên, đừng vội nhìn thấy Hợi giản dị mà chê nhà quê nha!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!