Có vợ tuổi này thì chồng đừng hòng nghĩ chuyện ‘tòm tèm’ của lạ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2017 16:55

Với những con giáp này, chồng đã ngoại tình rồi thì chỉ có bỏ, không tha thứ. Thậm chí, đây còn là cô vợ cao tay, sẵn sàng trị cho chồng và nhân tình một bài học khó quên.

Trong hôn nhân nhiều phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho một lần “trót dại” của chồng. Nhưng vẫn có những người vợ không bao giờ bao dung cho tội ngoại tình của chồng, dù là lần đầu tiên. Với họ, chồng đã ngoại tình rồi thì chỉ có bỏ, không thứ tha. Thậm chí, đây còn là những cô vợ cao tay, sẵn sàng trị cho chồng và nhân tình một bài học khó quên. Đó là những con giáp sau đây:

Tuổi Tý

Nàng giáp này sống có phần thiên về tình cảm. Họ khó mở lòng với người khác và cũng cần thời gian đủ dài để gắn kết . Dù khó rung động trước tình cảm nhưng chỉ cần yêu là hết lòng, trọn vẹn thủy chung.

Họ nhất quyết không để ai tổn thương chân tình của họ, dù là chồng hay kẻ thứ ba. Do đó, nếu chồng bội bạc, dù là vì lý do gì thì họ cũng nhất quyết không bao giờ tha thứ. Không những vậy, họ còn cao tay khiến chồng và cả nhân tình phải dày vò không dứt bởi tội lỗi của mình.

Có vợ tuổi này thì chồng đừng hòng nghĩ chuyện ‘tòm tèm’ của lạ - Ảnh 1
Họ còn cao tay khiến chồng và cả nhân tình phải dày vò không dứt bởi tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng có chia tay thì vẫn giữ được tình bạn. Nhưng với con giáp này thì đừng mong chuyện đó xảy ra. Với phụ nữ tuổi Mão, một lần bội bạc là như phá hủy hết, đừng mong níu kéo được gì.

Khi phải chịu sự phản bội, con giáp này sẽ trở nên cố chấp, khó chịu, và cực kì bất cần. Họ thậm chí còn có những hành động để giảm bớt sự phẫn nộ của mình bằng những chiêu trò không hề đơn giản. Họ muốn khiến chồng và nhân tình phải mất mặt, thậm chí là khổ đau không dứt. Và họ muốn để đàn ông thấy sau khi chia tay hay ly hôn phải hối hận khi mất họ. Thực tế là cô ấy luôn có thể làm vậy được.

Do đó, đàn ông nào lấy vợ tuổi này thì nên biết giữ gìn hạnh phúc gia đình đừng dại gây lỗi mà ân hận cả đời.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có tính tình ôn nhu, không nóng vội. Chỉ gặp phải chuyện bực bội lắm mới làm họ nổi giận, nhưng khi ấy thì không gì đáng sợ bằng đâu!

Đây cũng là dạng phụ nữ tôn thờ sự thủy chung, cực ghét sự phản bội trong hôn nhân. Khi biết chồng bội bạc, cơn thịnh nộ của họ sẽ bắt đầu và nhen nhóm ý nghĩ trả thù.

Họ sẽ khiến cả chồng và người thứ ba phải hổ thẹn và cả đời không dám như thế nữa. Sau đó, họ cũng dứt khoát chia tay hay ly hôn, vô cùng cương quyết.

Có vợ tuổi này thì chồng đừng hòng nghĩ chuyện ‘tòm tèm’ của lạ - Ảnh 2
Họ cũng dứt khoát chia tay hay ly hôn, vô cùng cương quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây là con giáp khó có thể nắm giữ cảm xúc hay suy nghĩ của họ. Khi thương ai đó, họ sẽ một lòng một dạ. Nhưng khi bị phản bội, họ sẽ rất tiêu cực, sẵn sàng khiến đối phương và bản thân tổn thương không dứt.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi nữ tính, biết quan tâm và lo lắng hết lòng cho chồng con. Họ sẵn lòng nhường nhịn chồng những chuyện nhỏ. Nhưng khi bị chồng thương tổn, họ sẽ trở nên rất đáng sợ, làm những điều không ngờ tới.

Vì với phụ nữ tuổi này, tự trọng và danh dự là thứ quan trọng nhất. Chồng trân trọng họ, họ sẽ hết lòng vì gia đình. Trái lại, họ sẽ không bao giờ tha thứ và bắt đối phương phải trả giá.

Phụ nữ tuổi Mùi cực ghét sự phản bội của chồng. Chồng phản bội chính là chà đạp lòng tự tôn của họ. Họ không chấp nhận được điều này nên không bao giờ tha thứ được.

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