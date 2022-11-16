Có phúc đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp nữ phải mập mới trở nên giàu có, càng mập tròn càng "phò trợ" đắc lực, giúp chồng thăng quan tiến chức vù vù, đừng cố tình giảm cân

Phụ nữ tuổi Dần đừng bao giờ để bản thân nhìn gầy gò, ốm yếu thiếu sức sống nhé! Bởi với tuổi nào chứ phụ nữ cầm tinh con hổ mà gầy còm liễu yếu đào tơ thì sẽ giảm bớt "cung lộc" của tuổi này. Phụ nữ tuổi Dần càng đậm người thì càng vượng phu ích tử, cung tài lộc như được mở mang, sở cầu tất ứng, hơn nữa còn thêm phần khí chất thị uy, phúc khí dồi dào.

Những quý cô tuổi Dần sinh ra đã sở hữu thứ khí chất, bản lĩnh hơn người, sau lấy chồng sinh con thì đừng thấy béo mà mặc cảm, mà muốn giảm cân bởi đây chính là nét phúc tướng trời ban đấy. Càng béo, càng đầy đạn là phúc khí càng nhiều, càng thu hút tài lộc về mình. Thậm, chí phúc khí đó còn lan tỏa, tương trợ cho người bạn đời và con cái về sau này. Phụ nữ tuổi Dần hãy nhớ nhé, càng mũm mĩm thì càng thu hút phúc khí tài lộc, cuộc sống hậu vận càng viên mãn, hưng thịnh.

Người sinh năm con trâu thường phải lao tâm lao lực nhiều, khi gầy tức là không hài lòng về cuộc sống. Khi gầy việc đều không như ý, vận may tự nhiên không muốn tìm đến. Khi cô gái béo lên, là minh chứng rằng họ khá hài lòng về cuộc sống, tinh thần trở nên tốt hơn, vì thế nữ thần may mắn cũng đi theo sau họ. Người sinh năm con trâu là người siêng năng, chịu khó, thường phải lao tâm lao lực nhiều. Vì thế những cô gái tuổi Sửu có thân hình gầy gò, khó béo tốt thì lúc nào cũng trông khổ sở lam lũ, mọi việc đều không như ý nên kéo theo đó là vận may tự nhiên không muốn tìm đến.

Trời sinh những người tuổi Sửu đã có thể chất tốt. Từ nhỏ cơ thể luôn được hấp thụ những thứ tốt nhất để luôn khỏe mạnh, mập mạp. Đến giai đoạn thiếu niên, những người tuổi Sửu rất dễ "phát tướng" nhưng nhờ vậy khi làm gì họ cũng đều dễ đạt được thành công, trong cuộc sống hôn nhân lại vô cùng viên mãn. Sau khi kết hôn, có khả năng phù trợ và giúp đỡ chồng thăng quan tiến chức, tài vận dồi dào không ngờ. Nếu như ai đó có thân hình mập mạp nhưng không hài lòng thì hãy bỏ ý định giảm cân nhé, vì trời sinh số tuổi Sửu là phải tròn trịa thì phúc khí mới thịnh vượng, mau phát tài, gia đạo mới an yên, viên mãn.

Phụ nữ tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu đừng bao giờ để bản thân nhìn gầy gò, ốm yếu, thiếu sức sống nhé, bởi đây là những người càng "đậm người" thì sẽ càng nhìn có thị uy, phúc khí dồi dào.

Phụ nữ thuộc 3 tuổi này đừng ham gầy, phải béo mới giàu, càng béo càng phúc khí đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, người tuổi Dậu nếu càng mập mạp, mũm mĩm càng sung túc an nhàn. Phúc đức của Dậu không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ.

Dậu là con giáp ưa thích sự khám phá, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao nên cuộc đời họ chưa bao giờ dậm chân tại chỗ mà luôn tiến về phía trước. Nhờ đức tính này nên chẳng mấy chốc Dậu đã có trong tay sự nghiệp vững vàng. Tiền chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được, chắc chắn là tương lai gần dành cho Dậu.

(*)Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo