Có phúc đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp nữ phải mập mới trở nên giàu có, càng mập tròn càng "phò trợ" đắc lực, giúp chồng thăng quan tiến chức vù vù, đừng cố tình giảm cân

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 09:29

Theo nhân tướng học, phụ nữ thuộc 3 tuổi này nếu càng mập mạp, mũm mĩm càng sung túc an nhàn, vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ.

Phụ nữ Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần đừng bao giờ để bản thân nhìn gầy gò, ốm yếu thiếu sức sống nhé! Bởi với tuổi nào chứ phụ nữ cầm tinh con hổ mà gầy còm liễu yếu đào tơ thì sẽ giảm bớt "cung lộc" của tuổi này. Phụ nữ tuổi Dần càng đậm người thì càng vượng phu ích tử, cung tài lộc như được mở mang, sở cầu tất ứng, hơn nữa còn thêm phần khí chất thị uy, phúc khí dồi dào.

Có phúc đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp nữ phải mập mới trở nên giàu có, càng mập tròn càng 'phò trợ' đắc lực, giúp chồng thăng quan tiến chức vù vù, đừng cố tình giảm cân - Ảnh 1
Phụ nữ thuộc ba con giáp này càng 'tròn trịa' càng giàu, vượng phu ích tử, đừng nên giảm cân. Ảnh minh họa: Internet

Những quý cô tuổi Dần sinh ra đã sở hữu thứ khí chất, bản lĩnh hơn người, sau lấy chồng sinh con thì đừng thấy béo mà mặc cảm, mà muốn giảm cân bởi đây chính là nét phúc tướng trời ban đấy. Càng béo, càng đầy đạn là phúc khí càng nhiều, càng thu hút tài lộc về mình. Thậm, chí phúc khí đó còn lan tỏa, tương trợ cho người bạn đời và con cái về sau này. Phụ nữ tuổi Dần hãy nhớ nhé, càng mũm mĩm thì càng thu hút phúc khí tài lộc, cuộc sống hậu vận càng viên mãn, hưng thịnh.

Phụ nữ Tuổi Sửu

Người sinh năm con trâu thường phải lao tâm lao lực nhiều, khi gầy tức là không hài lòng về cuộc sống. Khi gầy việc đều không như ý, vận may tự nhiên không muốn tìm đến. Khi cô gái béo lên, là minh chứng rằng họ khá hài lòng về cuộc sống, tinh thần trở nên tốt hơn, vì thế nữ thần may mắn cũng đi theo sau họ. Người sinh năm con trâu là người siêng năng, chịu khó, thường phải lao tâm lao lực nhiều. Vì thế những cô gái tuổi Sửu có thân hình gầy gò, khó béo tốt thì lúc nào cũng trông khổ sở lam lũ, mọi việc đều không như ý nên kéo theo đó là vận may tự nhiên không muốn tìm đến.

Trời sinh những người tuổi Sửu đã có thể chất tốt. Từ nhỏ cơ thể luôn được hấp thụ những thứ tốt nhất để luôn khỏe mạnh, mập mạp. Đến giai đoạn thiếu niên, những người tuổi Sửu rất dễ "phát tướng" nhưng nhờ vậy khi làm gì họ cũng đều dễ đạt được thành công, trong cuộc sống hôn nhân lại vô cùng viên mãn. Sau khi kết hôn, có khả năng phù trợ và giúp đỡ chồng thăng quan tiến chức, tài vận dồi dào không ngờ. Nếu như ai đó có thân hình mập mạp nhưng không hài lòng thì hãy bỏ ý định giảm cân nhé, vì trời sinh số tuổi Sửu là phải tròn trịa thì phúc khí mới thịnh vượng, mau phát tài, gia đạo mới an yên, viên mãn.

Phụ nữ tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu đừng bao giờ để bản thân nhìn gầy gò, ốm yếu, thiếu sức sống nhé, bởi đây là những người càng "đậm người" thì sẽ càng nhìn có thị uy, phúc khí dồi dào.

Có phúc đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp nữ phải mập mới trở nên giàu có, càng mập tròn càng 'phò trợ' đắc lực, giúp chồng thăng quan tiến chức vù vù, đừng cố tình giảm cân - Ảnh 2
Phụ nữ thuộc 3 tuổi này đừng ham gầy, phải béo mới giàu, càng béo càng phúc khí đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, người tuổi Dậu nếu càng mập mạp, mũm mĩm càng sung túc an nhàn. Phúc đức của Dậu không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ.

Dậu là con giáp ưa thích sự khám phá, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao nên cuộc đời họ chưa bao giờ dậm chân tại chỗ mà luôn tiến về phía trước. Nhờ đức tính này nên chẳng mấy chốc Dậu đã có trong tay sự nghiệp vững vàng. Tiền chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được, chắc chắn là tương lai gần dành cho Dậu.

(*)Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Ba 15/11/2022 này, những người thuộc 4 tuổi này được quý nhân mang đến vận may tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 46 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 46 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình