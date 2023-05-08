Có đức mặc sức hưởng: 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, vận may ngập trời, ‘đánh đâu trúng đó’ vào cuối tháng 5

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 06:48

Những con giáp sau đây vào cuối tháng 5 sẽ nhận được nhiều tài lộc, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Dậu

Cuối tháng 5 này, người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ cuối tháng 5 trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông. 

Có đức mặc sức hưởng: 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, vận may ngập trời, ‘đánh đâu trúng đó’ vào cuối tháng 5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, bản tính của người tuổi Thìn tương đối trầm lặng. Nhưng họ là người siêng năng suy nghĩ và biết cách hành động.

Con giáp này có thể tìm thấy vị trí thích hợp nhất trong dòng chảy của thời đại và họ có thể đứng vững trước mọi vấn đề.

Cuối tháng 5, ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Trong thời gian tới, cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ.

Người tuổi Thìn sẽ nhận được được sự giúp đỡ từ quý nhân trong một thời gian dài. Mặc dù họ cần phải cải thiện thêm năng lực, khắc phục các điểm yếu nhưng về cơ bản, cuộc sống phía trước của họ khá suôn sẻ.

Con giáp này làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho cuối tháng 5 của họ viên mãn hơn.

Có đức mặc sức hưởng: 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, vận may ngập trời, ‘đánh đâu trúng đó’ vào cuối tháng 5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chăm chỉ và có lối suy nghĩ sâu sắc. Vì tư duy sâu rộng ấy mà người tuổi Mão được coi là chững chạc hơn so với tuổi thực. Đây điểm cộng giúp con giáp này tăng thêm độ uy tín với đối tác trong công việc. Bản thân người tuổi Mão cũng không bao giờ buồn phiền khi người khác nhận xét trưởng thành sớm.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão khôn khéo và biết tính toán, họ không tranh giành quyền lợi với ai và cũng không để ai gây tổn hại đến mình. Họ độc lập và cứng rắn, họ bảo vệ được bản thân trước những sóng gió hoặc những lời đặt điều thiếu căn cứ.

Cuối tháng 5 tới đây, người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý khi làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão cũng nắm chắc trong tay rất nhiều cơ hội tốt để lan tỏa hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 4 âm lịch: 3 con giáp này kết thúc 'vận đen', tài lộc khởi sắc, sớm có 'triệu đô' trong tay!

Tháng 4 âm lịch: 3 con giáp này kết thúc 'vận đen', tài lộc khởi sắc, sớm có 'triệu đô' trong tay!

Trong tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang