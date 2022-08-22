“Chuyện tâm linh chẳng đùa được” 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, sự nghiệp lên “như diều gặp gió”, tình duyên phơi phới chục người yêu

Cuộc đời của người tuổi Dậu nếu biết nỗ lực cố gắng và biết nắm bắt cơ hội nhất định sẽ đạt được những thành công to lớn. Theo tử vi âm lịch cuối tháng 7 đầu tháng 8, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến rất tích cực. Nhờ được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi.

Về bản mệnh của con giáp này trong tử vi cho thấy: Tuổi Dậu là những người có tính cách năng động, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ luôn tràn ngập tinh thần lạc quan, yêu đời. Thấy người khó khăn, họ không bao giờ làm ngơ mà luôn giúp đỡ tận tình. Bởi vậy mà những người xung quanh vô cùng yêu mến, tôn trọng những “chú gà”.

Các dự án đầu tư, làm ăn kinh doanh sẽ phát triển nảy nở, giúp bạn mang về một khoản lợi nhuận kha khá. Vấn đề tiền bạc được cải thiện cũng giúp cho cuộc sống của người tuổi Dậu trở nên sung túc, đầy đủ hơn rất nhiều. Các bạn sẽ không phải lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền trong những ngày sắp tới.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sẽ sớm tìm được những chặng đường đúng đắn, tiềm năng, giúp cuộc đời của họ "lên hương" - đặc biệt là về công việc.

Đây cũng là giai đoạn cho tuổi Tỵ bắt tay vào hành động, nếu đang có những suy nghĩ hay dự định gì "bị" ôm ấp trong đầu quá lâu. Tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân và vận may trời đất đặc biệt gửi đến, tuổi Tỵ có thể đạt được những mục tiêu, ước mơ đó.

Người tuổi Tỵ khéo léo nhưng điềm tĩnh, tinh tế mà không ồn ào và thường thể hiện cảm xúc, ý chí... hành động hơn là lời nói. Bởi thế, trong công việc hay các mối quan hệ, người tuổi Tỵ thường được tin tưởng, quý trọng vì sự đáng tin, quyết đoán của họ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi người tuổi Sửu là người khá mạnh mẽ, độc lập, họ cũng kiên quyết làm giàu. Trên con đường sự nghiệp của mình, tuổi Sửu cũng gặp không ít khó khăn, chông gai nhưng không vì thế mà họ chùn bước. Tuổi Sửu lúc nào cũng vững vàng và không sợ bị vấp ngã.

Bạn cũng có quý nhân phù trợ. Dù đó không phải là người thực sự thân quen với bạn nhưng họ luôn dõi theo và ủng hộ bạn suốt cuộc hành trình chinh phục tương lai.

Dù có lần thất bại nhưng tuổi Sửu vững vàng đứng lên, vì bản thân mình, chứng minh mình có năng lực và không sợ khó sợ khổ. Vì vậy, bạn sẽ có được tương lai, vận mệnh tốt đẹp.

Người nào làm công việc kinh doanh buôn bán sẽ phải vất vả lúc đầu, nhưng về sau, những hợp đồng lớn đến, khách hàng cũng nhiều, bạn sẽ thu lại được nhiều lợi lộc. Thời gian sắp tới, nên tạo cho mình một nền tảng vững chắc với những mối quan hệ tốt, để bản thân có thể vượt qua được những nỗi sợ hãi vì mới bước chân vào công việc kiếm tiền giàu có nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.