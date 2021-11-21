Chúc mừng top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, một bước lên mây, tiền tài kéo đến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 07:00

Trong tuần mới này, bạn chính là những con giáp được Thần Tài để mắt đến, vì thế tài chính cũng tăng lên ầm ầm.

Tuổi Tuất 

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên trong tuần này kết giao được mối quan hệ thân tình. Nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn. 

Chú ý tuần này nếu có hẹn thì phải ăn mặc thật đẹp, chỉn chu, ngoại hình chính là việc giúp cho bạn có được sự tín nhiệm từ người khác đó. Cố gắng thay đổi bản thân một chút nhé. 

Chúc mừng top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, một bước lên mây, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Những người cầm tinh con Gà sẽ đón tuần mới với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. 

Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên. Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể. 

Chúc mừng top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, một bước lên mây, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Không cần bàn cãi nữa, tuổi Ngọ đã được cấp trên gọi ra và yêu cầu nhận chức vụ mới sau khi người cũ vừa nghỉ. Bạn đã được cấp trên nhắm trúng từ lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội thăng chức cho bạn mà thôi. Cố gắng làm tốt nhé vì nếu làm tốt vị trí này thì còn rất nhiều vị trí khác dành cho bạn. 

Tình yêu cũng khá là ổn, chỉ cần bạn lãng mạn ngọt ngào hơn một chút nữa thì chắc chắn người ấy sẽ hết lòng hết dạ với bạn. Hơn ai hết, bạn cần phải tin tưởng vào người ấy vì đó chính là động lực giúp bạn có nhiều thành công hơn trong công việc. Tuần này có người mang tiền đến trả, đó là số tiền lớn tưởng đã một đi không trở lại. 

Chúc mừng top 3 con giáp may mắn ‘GIÀU SANG NHẤT TUẦN’, một bước lên mây, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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