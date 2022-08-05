Chúc mừng bạn, nếu gương mặt có những đặc điểm này, bạn có tướng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 09:48

Xem tướng mạo gương mặt để đoán vận mệnh giàu sang là một mẹo hay thuộc bộ môn nhân tướng học. Hãy cùng tìm hiểu các đặc điểm dưới đây để xem bạn có tướng mạo gương mặt giàu sang không nhé!

1. Vầng trán cao

Từ xa xưa đã có quan niệm vầng trán cao thể hiện sự thông minh, theo quan niệm của Trung Quốc, vầng trán cao còn thể hiện sự may mắn do trời định. Vầng trán cao, tròn chính là đặc điểm thể hiện người có sự nghiệp ổn định, có tiền tài và quyền uy. Do vậy, có vầng trán cao là một đặc điểm đáng tin cậy để có thể đoán được vận mệnh giàu sang. 

Chúc mừng bạn, nếu gương mặt có những đặc điểm này, bạn có tướng giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Mũi tròn, nảy nở

Các nhà nhân tướng học cho rằng mũi cũng là một bộ phận thể hiện sự giàu sang của một người. Người có mũi tròn, đầy đặn là người có số mệnh giàu sang. Đặc biệt với người phụ nữ có chiếc mũi tròn, nảy nở sẽ mang đến sự may mắn cho người chồng của mình. 

Chúc mừng bạn, nếu gương mặt có những đặc điểm này, bạn có tướng giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Đôi mắt sáng, nhìn quyền lực

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người có đôi mắt càng có hồn, càng sâu thì thường rất có khí chất. Những người này luôn có trí tuệ, có khí chất hơn người, có quyền lực, có chí hướng cao lớn trong cuộc sống.

Chúc mừng bạn, nếu gương mặt có những đặc điểm này, bạn có tướng giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 4. Đôi môi dày, căng mọng

Người sở hữu đôi môi dày, đỏ mọng là đặc điểm của người giàu sang, phú quý. Ngoài ra phần khoé miệng có vùng da sáng, không lòi lõm càng thể hiện cho sự thuận lợi, may mắn, sung túc. Chỉ cần đôi môi không có khô nứt nẻ, bởi vì một đôi môi nứt nẻ thể hiện cho sự cạn kiệt may mắn. Thêm vào đó, có một nốt ruồi ngay miệng thì sẽ thể hiện người đó sẽ không bao giờ thiếu đồ ăn, chỉ cần nốt ruồi đó không phải màu đen.  

Chúc mừng bạn, nếu gương mặt có những đặc điểm này, bạn có tướng giàu sang phú quý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 5. Gò má đầy đặn

Tướng mạo người giàu sang cũng có thể là người có một gò má đầy đặn, bóng loáng. Ở vùng này không nên có xương nhô ra cao vì đây cũng là biểu hiện của sự không may mắn. 

Những đặc điểm trên thể hiện sự may mắn, phú quý của một người. Việc xem nhân tướng học giúp chúng ta đọc vị được phần nào sự may mắn hay không trong cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là việc xem may mắn qua nhân tướng học không quan trọng bằng việc bạn nỗ lực để may mắn tìm đến trong cuộc sống. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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