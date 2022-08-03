Những điều nên kiêng kị vào tháng 7 âm lịch để tránh xa xui xẻo, rước nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 16:56

Tương truyền trong dân gian có rất nhiều điều cần tránh vào tháng 7 âm lịch để tránh được những xui xẻo không đáng có. Hãy cùng tìm hiểu xem những điều đó là gì nhé!

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn vì đây là thời điểm mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan, các linh hồn lang thang, vất vưởng sẽ quay về nhân gian. Đây cũng chính là lý do tháng 7 được cho là có âm khí rất nặng nề, vì thế có rất nhiều điều kiêng kị vào tháng này. Ông bà thường có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, bạn hãy ghi nhớ những điều dưới đây nhé!

 1. Không nên đi chơi đêm

Người ta quan niệm rằng, tháng này sẽ có rất nhiều linh hồn lang thang, đặc biệt là vào buổi đêm. Vì thế, bạn hãy tránh ra đường vào ban đêm để tránh những điều không hay xảy ra. 

2. Không nên nhặt tiền rơi ngoài đường

Tháng 7 hằng năm, người dân thường cúng nhiều bánh trái cùng với tiền bạc. Đó chính là tiền cúng dành cho những linh hồn vất vưởng, không nơi chốn. Nếu bạn nhặt được và sử dụng cho bản thân thì có thể sẽ lãnh phải những hậu quả, tai hoại đến với mình.

Những điều nên kiêng kị vào tháng 7 âm lịch để tránh xa xui xẻo, rước nhiều may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Không gọi tên nhau vào ban đêm

Tương truyền rằng, vào ban đêm nếu la thét, gọi tên nhau sẽ khiến cho ma quỷ nhớ được tên người bị gọi và sẽ mang đến điềm xấu cho người đó.

4. Không nên hù doạ người khác

Khi bạn hù doạ người khác, vô tình khiến người bị doạ “mất hồn mất vía”, lúc này dễ khiến ma quỷ xâm nhập và lấy hồn lúc nào không hay.

5. Không để mũi dép hướng vào giường lúc ngủ

Việc để mũi dép hướng vào giường lúc đang ngủ sẽ vô tình khiến ma quỷ nhận biết được rằng có người đang ngủ ở trên. Chúng có thể lên giường và làm những chuyện xấu xa với bạn. Có thể, đêm đấy bạn sẽ gặp ác mộng đấy!

6. Không treo chuông gió ở đầu giường, trước cửa phòng

Dân gian cho rằng tiếng chuông gió ngân reo sẽ dễ hút ma quỷ đến, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày khi ma quỷ có thể sẽ đến quấy phá bạn.

Những điều nên kiêng kị vào tháng 7 âm lịch để tránh xa xui xẻo, rước nhiều may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

7. Đến nơi vắng vẻ không nên quay đầu nhìn lại

Khi đi về muộn hoặc đi trên những con đường tối, đặc biệt là khi có cảm giác "ai đó" đang gọi tên mình, tuyệt đối không nên ngoảnh đầu nhìn lại. Đây có thể là những linh hồn đang trêu đùa với bạn, cố dẫn dắt bạn về cõi âm. 

Những điều nên kiêng kị vào tháng 7 âm lịch để tránh xa xui xẻo, rước nhiều may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chỉ là một trong số những điều nên kiêng kị vào tháng 7 âm lịch. Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều những điều cấm kị mà dân gian ta truyền miệng qua rất nhiều đời. Tuy nhiên, niềm tin của mỗi người sẽ là khác nhau, những điều trên chỉ là sự gợi ý chứ không phải là sự bắt buộc. 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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