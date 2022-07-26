Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, sách trời đã ghi rõ: 4 con giáp vượt qua đại hạn của tháng cô hồn, cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 11:49

4 con giáp này có những ngày tháng sôi động và gặt hái được nhiều tài lộc. Những cơn mưa may mắn giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Trâu thường hiền lành, chịu khó. Họ mang tính cách ấm áp, trong sáng, tốt bụng. Trong cuộc sống, họ sống tự lập, kỷ luật và thích theo đuổi những điều mới mẻ. Con giáp tuổi này có nhiều tham vọng, không sống an phận thủ thường. Họ kiếm ra tiền và biết quản lý tài chính tốt. 

Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, sách trời đã ghi rõ: 4 con giáp vượt qua đại hạn của tháng cô hồn, cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 7 âm lịch này, cứ ngỡ là tháng cô hồn sẽ gây nhiều trở ngại, nhưng nhờ được Cát Tinh soi sáng nên người tuổi Sửu vẫn nhận được nhiều lộc lá từ ơn trên. Bước qua tháng mới này, giáp tuổi Sửu có tài vận dồi dào, vận khí khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ có thêm công việc, dự án, tăng thêm thu nhập.

Những ngày tháng phía trước, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu còn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, bắt đầu từ tháng 7 âm lịch này, tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió.

Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, sách trời đã ghi rõ: 4 con giáp vượt qua đại hạn của tháng cô hồn, cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Nhờ ơn trên phù hộ mà đường tài lộc của tuổi Tuất trong tháng cô hồn vẫn diễn ra vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Dậu

Một trong những con giáp gặp may mắn trong tháng 7 âm có thể kể đến là con giáp tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, sách trời đã ghi rõ: 4 con giáp vượt qua đại hạn của tháng cô hồn, cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong tháng 7 âm lịch tới đây, người tuổi Dậu sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được Thần May Mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Tuổi Dậu trong tháng gặp cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống của Dậu theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là những người tài năng, thích lập kế hoạch nên rất ít khi mắc sai sót. Con giáp tuổi này mang tính cách độc lập và có lòng tự trọng cao.

Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, sách trời đã ghi rõ: 4 con giáp vượt qua đại hạn của tháng cô hồn, cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 7 âm lịch này, người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân mà họ hằng ao ước. Sự nghiệp của con giáp này sẽ đạt đến đỉnh cao. Dần không ngừng học hỏi, có triển vọng phát triển trong công việc. Quý nhân sẽ tạo điều kiện để họ phát huy tài năng, sửa đổi sai sót.

Cũng nhờ vậy mà con giáp có thể bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Họ thu về số vốn đầu tư ban đầu. Việc kinh doanh của họ bắt đầu sinh lời. Con giáp này trước kia khó khăn, nợ nần cũng không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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