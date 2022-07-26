Hết tháng 7 bước qua tháng 8: TOP 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', phất lên giàu chóng mặt, may mắn và tiền tài ùa ùa kéo đến, sống cuộc đời ông hoàng bà chúa

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Tỵ càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Tử vi cho biết, bước qua tháng 8 dương lịc này chính là thời hoàng kim của người tuổi Tỵ. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Tỵ thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Cũng trong tháng 8 tới đây, người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Thời gian này, Tỵ sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Tỵ dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông trong tháng 8 này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Mão trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Mão có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Trong tháng này, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đến tháng 8, người tuổi Thân sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 8 dương lịch này, tuổi Thân nắm nhiều cơ hội làm giàu và sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Thân trong tháng mới này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Thân làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả