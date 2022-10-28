Chúc mừng 3 con giáp vượt qua thời kì khổ cực trong 10 ngày tới, có cơ hội chuyển bại thành thắng, tài lộc kéo vào đầy nhà, hỷ sự liên miên, phú quý ngập tràn

Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Sửu biết nơi đâu tập trung nhiều tiền bạc, bản mệnh nên dành nhiều thời gian và nỗ lực cho những công việc ấy hơn là công việc khác. Ai đó sẽ đem đến cho bản mệnh nguồn năng lượng dồi dào, đầy sức mạnh, giúp cho bạn có thêm nghị lực và sự tự tin khi dấn thân trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà bạn có được nhé.

Trong vòng 10 ngày tới (29/10 - 7/11), tuổi Sửu nên từ tốn trong 10 ngày này bạn dễ có tác động xấu của Hình hại đặc quyền khiến một số việc không như ý. Nhưng điều quan trọng là bạn biết hành xử thận trọng, từ tốn thì sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn trong 10 ngày tới, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, bạn cũng cần sớm nhận thức được những tiêu cực khi bạn quá tham lam để không tham vọng vật chất. Ví dụ như bên cạnh việc kiếm tiền, mỗi ngày ở bên cạnh những người thân yêu, tinh thần thoải mái, bệnh tật ắt sẽ tránh xa.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong 10 ngày này, đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của bạn thôi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong vòng 10 ngày tới (29/10 - 7/11), sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong thời gian này tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé!

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm