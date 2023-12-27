Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày mai (28/12/2023): Tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 13:45

3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và tốt đẹp. Quý nhân còn giúp người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”. Chính vì vậy, bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để phát huy thế mạnh của mình trong công việc. Nếu muốn một món đồ cần thiết nào đó thì con giáp này có thể dành dụm để có thể sở hữu chúng. Tuổi này không cần sống quá tiết kiệm đâu. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc. Bạn và người ấy hiện đang trải qua những phút giây lãng mạn, ngọt ngào cùng nhau. Tuy rằng con đường phía trước còn lắm chông gai, thử thách nhưng chỉ cần cả hai có niềm tin với nhau thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách tốt đẹp. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày mai (28/12/2023): Tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ được đà vượng tiến. Con giáp này liên tục nhận tin vui liên quan đến các mối làm ăn và dự án đầu tư, từ đó nâng cao nguồn tài chính cá nhân một cách nhanh chóng. Dù là người làm kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương đều đạt được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp. Và, đây chính là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực trước đó. 

Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp. Ngũ hành Kim dưỡng Thủy giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình yêu. Song song đó, nam và nữ độc thân đều tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp vào thời điểm này. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày mai (28/12/2023): Tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả trong khoảng thời gian này, có thể là do con giáp này đã chi tiêu có kế hoạch từ trước. Nếu không cần thiết thì tuổi này sẽ không tiêu pha vào những món đồ vô bổ đó. Đồng thời, nhờ tính cách như vậy, bản mệnh luôn đẹp đến những điều tốt đẹp cho chính bản thân và mọi người xung quanh. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đạt bước tiến mới. Nhân duyên vượng giúp cho người độc thân tìm được người hẹn hò phù hợp. Song, bản mệnh cần phải nghiêm túc trong chuyện tình yêu nếu muốn bắt đầu mới quan hệ mới. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày mai (28/12/2023): Tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 55 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề