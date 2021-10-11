Chúc mừng 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, sự nghiệp nở hoa, tài vận thăng tiến trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 21:00

Đúng 10 ngày tới, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang số may mắn luôn được Trời Phật ban phước lành, đây cũng chính là lý do tại sao mà tuổi Thìn được mệnh danh là con giáp được Thần Tài bảo hộ. Cùng với sự giúp đỡ của quý nhân và vận may vốn có, con giáp này chẳng phải ngần ngại hay chùn bước khi đứng trước khó khăn thách thức. Sự xuất hiện của quý nhân trong thời gian sắp tới cũng giúp bản mệnh gỡ bỏ được khá nhiều rắc rối trong vấn đề công việc và tài chính.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian 10 ngày tới, vận thế của Thìn sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Với công việc, bản mệnh gặp được nhiều thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên khen thưởng, tiền ùa vào ví. Tình cảm của Thìn cũng nở hoa, 2 bạn hạnh phúc viên mãn, nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn nhé!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh ra đã mang trí tuệ thông minh, số mệnh phú quý bởi vậy mà lúc nào cũng gặp may mắn về đường tài vận. Vận trình của con giáp này ngày càng được thăng tiến vượt bậc cả về tiền tài lẫn sự nghiệp. Tuổi Sửu cũng chính là một trong những con giáp đổi vận phú quý trong 10 ngày tới. Trên con đường vận thế của người tuổi Sửu sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ, cuộc sống nở hoa bất ngờ.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất kể là trong công việc hay tình cảm người tuổi Sửu đều được Trời Phật ban phước lành, gặp nhiều may mắn. Trong môi trường làm việc, nhờ những kết quả tốt mà bản mệnh được cấp trên ưu ái, giao cho những trọng trách quan trọng tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển rực rỡ. Chuyện nhân duyên lứa đôi cũng được nở rộ, ngập tràn tin vui, có thể đón thêm thành viên mới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng chính là một trong những con giáp may mắn trong 10 ngày tới. Vận đỏ của bản mệnh tăng lên theo cấp số nhân, không chỉ trong chuyện tình duyên mà còn cả vấn đề tiền bạc. Những khoản đầu tư trước đó dần tới hồi thu về lợi nhuận, những cố gắng trong công việc cũng được ghi nhận và gặt hái được kết quả tốt. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài chính của bản mệnh cũng được đôi phần thăng hoa.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn nối tiếp may mắn, tài chính của những chú chuột được cải thiện rõ rệt. Bỏ qua khoảng thời gian khó khăn và đau đầu vì tiền, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui tài lộc, tăng lương tăng thưởng là điều nằm trong tầm tay bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển trong tương lai và trở thành con giáp phát tài phát lộc cuối năm 2021 này nhé!

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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