Tuần mới (11-17/10) thuận buồm xuôi gió, phú quý đổ về, 3 con giáp chuẩn bị nghênh đón hỷ sự, tình - tiền đều thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 09/10/2021 14:00

Tuần mới, trong khi nhiều người đang nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời thăng hoa, 3 con giáp sau đây sẽ ngập tràn may mắn.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách kiên cường, ý chí mạnh mẽ, kiên định và luôn có những quyết định táo bạo trong cuộc sống cũng như công việc. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ.

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Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, cũng như tự nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội thành công viên mãn, họ sẽ xây dựng được sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi học có nói, sang tuần mới, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, tất cả sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể, từ giai đoạn này đến cuối năm, những nàng Hổ hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Sắp tới đây, sẽ tìm được cơ hội giải quyết những khó khăn, cuộc sống mới cũng bắt đầu một cách suôn sẻ thuận lợi. Nhìn chung, cuối năm 2021 sẽ là khoảng thời gian mong chờ với tuổi Dần khi tình tiền đều đỏ như son.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất có chí tiến thủ, luôn tranh thủ và nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Đa số những người tuổi Tuất đều có khả năng tạo dựng sự thành công cho riêng mình, họ không ngại gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở, bởi lẽ phải vấp ngã mới rút được nhiều bài học kinh nghiệm, cuộc sống mới được cải thiện và có cơ hội thăng hoa. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sang tuần mới, tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Họ vốn là những người rất thông minh và khéo léo trong cách nhìn nhận sự việc, vì vậy trong năm nay sẽ có cơ hội làm giàu và họ sẽ nắm bắt được.

Vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tháng cuối năm nay, tuổi Tuất không những có thể gầy dựng sự nghiệp vững chắc mà cuộc sống trong tương lai sẽ càng viên mãn hơn.

Tuổi Mẹo

Trời sinh những người tuổi Mèo vốn sở hữu tính cách phóng khoáng, thích tự do sáng tạo và luôn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Trong cuộc sống này, những nàng Mèo luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở, sẵn sàng xông pha để tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

So với những con giáp khác, mục tiêu cuộc đời của tuổi Mẹo rất rõ ràng, họ luôn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp vững chắc và đem đến cho gia đình một cuộc sống ấm no đủ đầy nên đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, thậm chí chấp nhận hy sinh và đánh đổi. Bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp này sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn cả tình lẫn tiền.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sang tuần mới, tuổi Mẹo là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, còn có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra trơn tru, suôn sẻ.

Dự kiến, những tháng cuối năm nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất tuổi Mẹo cũng kiếm được số tiền kha khá, đủ để sống dư dả thoải mái đến vài năm sau. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được quý nhân, được tạo cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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